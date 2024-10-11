В Україні існують пільги на комунальні послуги для УБД: як отримати
Учасники бойових дій можуть отримати знижки на комунальні платежі до 100 відсотків.
Українські військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, мають право на різні державні пільги. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".
На законодавчому рівні також передбачено пільги на оплату комунальних послуг:
- 75-відсоткова знижка плати за користування житлом;
- 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами;
- 75-відсоткова знижка вартості палива, для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення;
- 100-відсоткова знижка для осіб з інвалідністю за користування комунальними послугами.
Знижка на оплату опалення розраховується виходячи з площі житла: на кожну особу, яка постійно проживає у квартирі або будинку і має право на пільгу, передбачено 21 кв. м опалювальної площі. Крім того, додатково надається 10,5 кв. м на сім'ю.
Сім'ї, що складаються виключно з непрацездатних громадян, можуть скористатися знижкою на оплату газу для опалення житла в розмірі 75%. Ця знижка застосовується на подвійну норму опалювальної площі: 42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку, і 21 кв. метр на сім'ю.
Забезпечення житловою площею для людей, які потребують поліпшення житлових умов, є пріоритетним завданням. Також пріоритет відводиться земельним ділянкам для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва, а також на проведення невідкладного ремонту житлових будинків і квартир.
Крім того, УБД мають право на пільгове позачергове користування всіма послугами зв'язку та на позачергове встановлення квартирних телефонів на спеціальних умовах (оплата становить 20% від тарифів на основні послуги та 50% за додаткові роботи). Абонентська плата за користування телефоном встановлюється в розмірі 50% від затверджених тарифів.
Важливо підкреслити, що право на пільги з комунальних послуг мають тільки ті, хто вже став учасником бойових дій. Це означає, що якщо ви перебуваєте в процесі отримання цього статусу, ви не зможете оформити пільги на комунальні платежі.
Після отримання статусу УБД необхідно подати дві заяви: першу — про внесення даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДААРП), і другу — про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
Подавати ці заяви потрібно до Пенсійного фонду України. Окрім заяв, УБД також потрібно мати оригінали та копії:
- паспорта;
- ідентифікаційного коду;
- посвідчення УБД.
Подати заяву та необхідні документи можна:
- у найближчому сервісному центрі ПФУ;
- через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
- через застосунок Дія (необхідна верифікація за допомогою Дія.Підпис).
За підсумками розгляду заяви фахівці Пенсійного фонду України повідомлять заявника про статус і результат опрацювання його запиту.
Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.