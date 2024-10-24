Фінансова допомога для УБД і ветеранів з інвалідністю: хто може отримати

Виплати можуть отримати службовці, яким встановлено інвалідність унаслідок участі в заходах з оборони країни.

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Ветерани, які отримали інвалідність унаслідок поранення, контузії, травми або хвороби, пов'язаних з участю в бойових діях, можуть розраховувати на одноразову фінансову допомогу від держави. Про це йдеться у пресслужбі Мінветеранів.

Службовці військових підрозділів України, які отримали інвалідність унаслідок участі в оборонних операціях, мають право на компенсаційні виплати.

Розмір такої виплати залежить від прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня відповідного року для працездатних громадян, і може бути таким:

400 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності I групи;

300 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності II групи;

250 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності III групи.

У разі, якщо особа, отримавши інвалідність, одночасно має право на одноразову грошову допомогу за цією статтею та за іншими законами України, виплату проводять на підставі одного з варіантів за вибором цієї особи.

Також особи, які реалізували своє право на отримання одноразової грошової допомоги згідно із Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", можуть у разі встановлення вищої групи інвалідності, згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії, отримати грошову допомогу в більшому розмірі, проте з урахуванням раніше виплаченої суми.

Для оформлення допомоги потрібні такі документи:

заяву за формою згідно з додатком 2 до Порядку про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку із встановленням інвалідності;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідка медико-соціальної експертної комісії;

посвідчення особи заявника або його представників у разі подання документів уповноваженою особою та документ, який надає такі повноваження законному представнику або уповноваженій особі, оформлений відповідно до законодавства;

індивідуальний номер платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання не мають такого номера та мають відповідну відмітку в паспорті.

Якщо ці документи чи їхня частина вже перебувають у міжвідомчій комісії або зберігаються в інформаційно-комунікаційних системах, у заяві зазначаються тільки необхідні дані для отримання одноразової грошової допомоги. Самі документи запитуються через реєстри та системи без участі заявника.

Заяву рекомендується надсилати рекомендованим листом або подавати у двох примірниках, один з яких, з відміткою про реєстрацію, слід зберегти як додатковий доказ для позовної заяви в разі ігнорування або незадоволення вимог.

Одноразова грошова допомога виплачується в порядку черги відповідно до дати подання документів. Ветерани з інвалідністю не отримують грошову допомогу, якщо:

інвалідність особи є наслідком вчинення нею злочину або адміністративного правопорушення;

внаслідок вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

умисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю;

подання неправдивих відомостей;

у разі отримання від органів, уповноважених виплачувати одноразову грошову допомогу, інформації про призначення такої допомоги відповідно до інших законів;

у разі подання заяви особою, якій уже призначено одноразову грошову допомогу.

Ветеран може оскаржити в суді рішення міжвідомчої комісії про відмову в призначенні одноразової грошової допомоги.

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