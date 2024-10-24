Фінансова допомога для УБД і ветеранів з інвалідністю: хто може отримати
Виплати можуть отримати службовці, яким встановлено інвалідність унаслідок участі в заходах з оборони країни.
Ветерани, які отримали інвалідність унаслідок поранення, контузії, травми або хвороби, пов'язаних з участю в бойових діях, можуть розраховувати на одноразову фінансову допомогу від держави. Про це йдеться у пресслужбі Мінветеранів.
Службовці військових підрозділів України, які отримали інвалідність унаслідок участі в оборонних операціях, мають право на компенсаційні виплати.
Розмір такої виплати залежить від прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня відповідного року для працездатних громадян, і може бути таким:
- 400 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності I групи;
- 300 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності II групи;
- 250 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності III групи.
У разі, якщо особа, отримавши інвалідність, одночасно має право на одноразову грошову допомогу за цією статтею та за іншими законами України, виплату проводять на підставі одного з варіантів за вибором цієї особи.
Також особи, які реалізували своє право на отримання одноразової грошової допомоги згідно із Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", можуть у разі встановлення вищої групи інвалідності, згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії, отримати грошову допомогу в більшому розмірі, проте з урахуванням раніше виплаченої суми.
Для оформлення допомоги потрібні такі документи:
- заяву за формою згідно з додатком 2 до Порядку про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку із встановленням інвалідності;
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- довідка медико-соціальної експертної комісії;
- посвідчення особи заявника або його представників у разі подання документів уповноваженою особою та документ, який надає такі повноваження законному представнику або уповноваженій особі, оформлений відповідно до законодавства;
- індивідуальний номер платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання не мають такого номера та мають відповідну відмітку в паспорті.
Якщо ці документи чи їхня частина вже перебувають у міжвідомчій комісії або зберігаються в інформаційно-комунікаційних системах, у заяві зазначаються тільки необхідні дані для отримання одноразової грошової допомоги. Самі документи запитуються через реєстри та системи без участі заявника.
Заяву рекомендується надсилати рекомендованим листом або подавати у двох примірниках, один з яких, з відміткою про реєстрацію, слід зберегти як додатковий доказ для позовної заяви в разі ігнорування або незадоволення вимог.
Одноразова грошова допомога виплачується в порядку черги відповідно до дати подання документів. Ветерани з інвалідністю не отримують грошову допомогу, якщо:
- інвалідність особи є наслідком вчинення нею злочину або адміністративного правопорушення;
- внаслідок вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
- умисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю;
- подання неправдивих відомостей;
- у разі отримання від органів, уповноважених виплачувати одноразову грошову допомогу, інформації про призначення такої допомоги відповідно до інших законів;
- у разі подання заяви особою, якій уже призначено одноразову грошову допомогу.
Ветеран може оскаржити в суді рішення міжвідомчої комісії про відмову в призначенні одноразової грошової допомоги.
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