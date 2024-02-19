Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной (карта)

В ответ украинские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Польшей — "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини". Акция продлится до 15 марта или до тех пор, пока польская сторона не разблокирует границу.

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Во вторник, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Об этом еще 13 февраля сообщили организаторы протестов.

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам", — заявили в независимом профсоюзе "Солидарность".

Митингующие убеждены, что проблемой рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и других отраслей Польши является "неконтролируемое поступление товаров из Украины, которые импортируются через открытие границы ЕС". Организаторы протестов просят сограждан поддержать забастовку, ведь, по их словам, она призвана "обеспечить продовольственную безопасность страны, а общество — здоровыми и качественными польскими продуктами".

Где будут бастовать польские фермеры

Между тем Институт аграрной экономики Польши опубликовал карту аграрных протестов. Они охватят практически всю территорию Польши.

"После общенациональных забастовок и протестов во всех уголках Польши пришло время повторить. 20 февраля 2024 года фермеры со всей Польши снова выйдут на улицы польских городов и сел. Целью митинга является выражение сопротивления политике Европейского Союза, Green Deal и поступлению товаров из Украины", — говорится в сообщении Института.

Карта запланированных протестов польских фермеров Фото: скриншот

Будут ли бастовать украинские перевозчики

20 февраля мирную акцию протеста на трех пунктах пропуска с Польшей начнут и украинские перевозчики. Это "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини". Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на слова председателя ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" (МАПУ) Владимира Михалевича. Акцию планируют проводить круглосуточно до 15 марта 2024 года. Или до разблокирования границ польской стороной.

Председатель общественной организации "Украинский транспортный союз во Львовской области" Олег Дубик в комментарии "Суспільному" заявил, что в каждом из этих трех пунктов пропуска будет дежурить не менее 10-15 грузовиков и до 20 человек.

"Мы будем польские грузовые автомобили впускать на территорию Украины. Но с той задержкой, с которой они пропускают наших: четыре часа, то — четыре часа, пять, то — пять", — сказал Дубик.

Что говорит украинская сторона

Заявления польских аграрных ассоциаций о перенасыщении их рынка украинской продукцией — несправедливы. Об этом в эфире телемарафона заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, в январе экспорт украинской агропродукции происходил преимущественно благодаря морским перевозкам и составил 6,7 миллионов тонн. Зато транзитом прошло по территории Польши только 0,37 миллиона тонн агропродукции, что составляет около 5% от общего объема. При этом через территорию Польши в 2022 году Украина экспортировала до одного миллиона тонн агропродукции в месяц.

"Со своей стороны Украина делает все возможное для того, чтобы минимизировать любые возможные экономические потери польских фермеров. Мы считаем, что блокада точно играет на руку России и она уже это использует, показывая, что у нас якобы не все хорошо с нашей дружественной Польшей. Я напомню, что в первые дни полномасштабного вторжения именно братский польский народ принял миллионы украинцев, искавших убежища от войны, а вместе с польскими властями мы запустили стабильную военную логистику", — заявил Кубраков.

Министр заверил о ведении диалога на всех уровнях. Накануне были проведены срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта. И добавил, что блокирование границы — это прямая угроза безопасности Украины, а подобные действия негативно влияют на противостояние общему противнику — России.

Напомним, по состоянию на утро 19 февраля заблокированы шесть из девяти пунктов пропуска. Это — "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". На них совокупно в очередях находятся 2900 грузовиков. Больше всего фур на пунктах пропуска "Ягодин" и "Краковец".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости остановить поставки украинской продукции на европейский рынок. По его словам, Брюссель устанавливает правила для европейских фермеров, которые делают производство для них все более и более дорогим.