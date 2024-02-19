Польские фермеры готовят полную блокаду границы Украины: в ГПСУ отреагировали

По словам представителя ведомства Андрея Демченко, украинские пограничники пока не проинформированы о полной блокаде, как это анонсировали польские аграрии.

Related video

В среду, 20 февраля, польские фермеры планируют полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе. Об этом заявили в независимом польском профсоюзе "Солидарность". Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что украинская сторона пока не располагает информацией о полной блокаде границы с Украиной, как это анонсировали польские аграрии.

"От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы и другие направления. Но надо учитывать, что в целом на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых сейчас заблокированы или где движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. При том, что среди этих шести — 4 являются крупнейшими пунктами пропуска, через которые могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонн", — сообщил Демченко.

Кроме того, по словам представителя Госпогранслужбы, те три направления, которые остаются открытыми, имеют свои особенности.

"Где-то могут пересекать границу пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн, а другие направления — это для движения меньших грузовиков в обоих направлениях", — констатировал Демченко.

По состоянию на утро понедельника, 19 февраля, заблокированными остаются шесть из девяти пунктов пропуска. Это — "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". На них совокупно в очередях находятся 2900 грузовиков. Больше всего фур на пунктах пропуска "Ягодин" и "Краковец".

Напомним, 12 февраля заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак пообещал инициировать усиленные проверки всей украинской агропродукции, в том числе и той, что следует через территорию страны транзитом. В свою очередь министр аграрной политики Украины Николай Сольский сообщил, что украинская сторона не будет препятствовать таким проверкам. По его словам, украинского зерна через польскую территорию экспортируется мало, поскольку 90% украинских фермеров уже третий месяц подряд отдают предпочтение экспорту агропродукции через морские порты.

Причина польской блокады — неэффективная аграрная политика ЕС. Политолог Валентин Гладких считает, что надо пересмотреть правила, которые сейчас действуют в аграрном секторе ЕС.