Блокада границы Украины: эксперт рассказал, кто может решить проблему с польскими фермерами

По словам политолога Валентина Гладких, поляки хотят, чтобы ЕС пересмотрел ряд своих решений по Украине, а также предложил Польше систему компенсаторных механизмов.

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Блокада украинской границы польскими фермерами – это проблема Украины, Польши и Европейского Союза. Об этом заявил политолог Валентин Гладких в интервью "24 каналу".

По его словам, поляки имеют претензию в первую очередь к Европейскому Союзу. Они хотят, чтобы ЕС пересмотрел ряд своих решений по Украине, а также предложил Польше систему компенсаторных механизмов, которые бы минимизировали потенциальные потери от открытия рынка для украинской продукции.

Эксперт заявил, что в этом контексте совпали внутренние проблемы ЕС, которые связаны с неэффективным функционированием аграрного рынка, а также европейская интеграция Украины. Так, польские фермеры воспринимают Украину как потенциального конкурента.

Гладких заявил, что причиной блокады является неэффективная аграрная политика ЕС. Сельскохозяйственная отрасль субсидируется в большом количестве европейских государств.

"Такая модель далека от рыночных отношений и давно очевидно, что она крайне неэффективна. Поэтому в Евросоюзе есть постоянное внутреннее напряжение", – сказал политолог.

По его мнению, надо пересмотреть правила, которые сейчас действуют в аграрном секторе ЕС. Интеграция Украины является катализатором изменений в Европе.

"Все эти забастовки, которые мы сегодня наблюдаем, направлены не столько против Украины, как против централизованной евробюрократии. Требования протестующих преимущественно касаются того, чтобы европейские надгосударственные институты предложили систему компенсаций или минимизации потерь для сельскохозяйственных производителей стран-членов ЕС", – сказал Гладких.

Валентин Гладких о блокаде границы

Напомним, что 9 февраля польские протестующие заблокировали границу с Украиной. По данным Гостаможслужбы Украины, польские фермеры также заявили о намерении блокировать перегрузку продовольствия с железной дороги на грузовики в пункте пропуска "Хрубешув — Владимир-Волынский".