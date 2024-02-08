"Неконтролируемый импорт": польские аграрии возобновляют блокаду границы с Украиной

9 февраля польские фермеры заблокируют движение в нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной, а с 12 февраля — расширят их количество. Аграрии выступают против "неконтролируемого импорта сельскохозяйственной продукции из Украины". Предварительно, акция продлится месяц.

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Польские фермеры объявили о начале всеобщей забастовки 9 февраля. Государственная пограничная служба Украины предупреждает: 9 февраля ориентировочно в 10:00 по киевскому времени аграрии перекроют движение на участках, граничащих с украинскими пунктами "Ягодин", "Шегини" и "Рава-Русская". На первых двух бастующие планируют пускать по одному грузовику в час в обоих направлениях. А на "Хребене – Рава-Русская" — по два грузовика в час в светлое время суток.

Уже в понедельник, 12 февраля, усложнится движение для грузовиков через пункты пропуска "Устилуг" и "Угринов". Для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным. А вот грузовики массой до 7,5 тонны забастовщики планируют пропускать по три в час в каждую сторону.

Кроме того, украинские пограничники получили информацию от венгерских коллег о том, что 9 февраля их фермеры планируют акцию протеста у границы на автодороге к пункту пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)". Предварительно, блокировать движение автотранспорта они не планируют.

Таким образом они хотят протестовать против политики ЕС, которая позволяет импорт агропродовольственной продукции в Евросоюз. Они считают, что и предыдущая власть, и нынешняя пассивны.

Напомним, 6 января правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной. Министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования аграриев. Они включали запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования на ликвидные займы на 2,5 млрд злотых и сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

А уже 24 января масштабные митинги охватили всю Польшу, а параллельно Францию, Германию и другие страны ЕС. Аграрии и фермеры выходят на трассы с требованиями защитить их бизнес от импорта, в частности из Украины. А также выступают против навязывания Брюсселем экологических требований в рамках Зеленого курса.