"Неконтрольований імпорт": польські аграрії відновлюють блокаду кордону з Україною

9 лютого польські фермери заблокують рух у кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною, а з 12 лютого — розширять їхню кількість. Аграрії виступають проти "неконтрольованого імпорту сільськогосподарської продукції з України". Попередньо, акція триватиме місяць.

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Польські фермери оголосили про початок загального страйку 9 лютого. Державна прикордонна служба України попереджає: 9 лютого орієнтовно о 10.00 за київським часом аграрії перекриють рух на ділянках, що межують з українськими пунктами "Ягодин", "Шегині" та "Рава-Руська". На перших двох страйкарі планують пускати по одній вантажівці на годину в обох напрямках. А на "Хребене – Рава-Руська" — по дві вантажівки на годину у світлий час доби.

Вже у понеділок, 12 лютого, ускладниться рух для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів". Для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має залишитися вільним. А от вантажівки масою до 7,5 тонни страйкарі планують пропускати по три на годину в кожний бік.

Крім того, українські прикордонники отримали інформацію від угорських колег про те, що 9 лютого їхні фермери планують акцію протесту біля кордону на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)". Попередньо, блокувати рух автотранспорту вони не планують.

Таким чином вони хочуть протестувати проти політики ЄС, яка дозволяє імпорт агропродовольчої продукції до Євросоюзу. Вони вважають, що і попередня влада, і нинішня пасивні.

Нагадаємо, 6 січня уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною. Міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв. Вони включали запуск субсидій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на ліквідні позики на 2,5 млрд злотих і збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

А вже 24 січня масштабні мітинги охопили всю Польщу, а паралельно Францію, Німеччину та інші країни ЄС. Аграрії і фермери виходять на траси із вимогами захистити їхній бізнес від імпорту, зокрема з України. А також виступають проти нав'язування Брюсселем екологічних вимог у межах Зеленого курсу.