Польща знову проти: чому бунтують місцеві фермери та чи можливий компроміс

Польські фермери не єдині, хто виходить з протестами останніми днями. Однак чи справді все через український експорт? І до чого готуватися українським аграріям?

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Масштабні мітинги, які 24 січня охопили всю Польщу, а паралельно Францію, Німеччину та інші країни ЄС, не вщухають протягом тижня. Європейські аграрії і фермери виходять на траси із вимагами захистити їхній бізнес від імпорту, зокрема з України, а також нав'язування Брюсселем екологічних вимог у межах Зеленого курсу. Чи дійсно поляки та громадяни інших держав Євросоюзу прагнуть завадити розвитку українсього експорту під час повномасштабної війни країни з РФ, йдеться в матеріалі Фокусу "Аграрний бунт в Польщі: які вимоги у фермерів та чим знову не догодила Україна".

На акцію незгоди польські фермери вийшли з цілою низкою вимог. Перша і найголовніша — зупинити неконтрольований імпорт агропродукції з України та інших країн поза ЄС.

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Як повідомляє RMF FM, акції з тракторами та іншою технікою на дорогах відбулися у понад 150 місцях по всій території країни. Фермери цього разу не блокували ні кордон, ні рух трасами. Натомість вимагали зупинити "безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейські стандарти".

Акції з тракторами та іншою технікою на дорогах відбулися у понад 150 місцях по всій території Польщі Фото: СКРИНШОТ З МАПИ НА САЙТІ RMF24.PL

Польські аграрії кажуть, що вони опинилися у неконкурентному становищі, оскільки вони у своїй діяльності зобов’язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються.

Також вони закликають готувати "стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства" з поділом на сектори.

Крім того, фермери хочуть, щоб влада переглянула спільну європейську політику у сфері сільського господарства. Вони невдоволені низкою обмежень, пов’язаних з Європейським зеленим курсом, і хочуть змін та більшої "гнучкості" у національній стратегії на увесь період до 2027 року.

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Чи дійсно польські фермери протестують проти України

Як заявив співорганізатор польського страйку Роман Кондрув, протестують вони не проти України, а проти тих, "хто у Брюсселі" і їхньої політики. "Протестує Франція, німці, румуни, Словаччина, чехи. Усі протестують проти політики Брюсселя. Цей страйк по всій Польщі — від моря і аж до Татр. Всі протестуємо – від сходу до заходу", — сказав Роман Кондрув.

Експертка Світового Банку Оксана Руженкова у коментарі Фокусу зазначила, що польський мітинг не пов'язаний саме з Україною, адже йдеться про загальну європейську аграрну політику.

"Це спосіб протесту проти європейської аграрної політики, а вона суттєво відрізняється від нашої, української. Вони мають чіткий орієнтир на екологізацію сільського господарства. Їм заборонено використовувати низку пестицидів, тобто певних діючих речовин, є обмеження по ветеринарним препаратам, викидам у повітря тощо. Тамтешнім фермерам працювати в рази складніше, ніж українським. Звичайно, вони категорично проти "закручування гайок", яке відбувається на європейському ринку, і логічно, що мають "ревнощі" щодо української продукції", — зазначила вона.

Поляки протестують не проти України, а проти тих, "хто у Брюсселі" Фото: Getty

За словами експертки, польські громадяни вважають, що українським працівникам жити і працювати легше, тому намагаються просто посісти своє місце під сонцем, домогтися щоб на їхньому ринку не було зайвої конкуренції.

"У нас одні обставини, що пов`язані з війною, у них — інші. Не вважаю, що це ненависть до України. Насправді, нам доведеться це пережити. Коли ми вклинюємося в чужий працюючий ринок, тим більше високомаржинальний і дотаційний для його учасників, то маємо розуміти, що будуть труднощі. Так, європейські фермери бояться України, чиє сільське господарство перевищує в рази агросектори багатьох країн", — зазначила Оксана Руженкова.

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Як уряди вирішуватимуть проблеми

Під час візиту до Києва 21 січня голови уряду Польщі Дональда Туска відбулися перемовини щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників. Очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, що Україна очікує від Польщі механізму верифікації експорту агропродукції, відповідно до рішення ЄК, що ефективно працює з Румунією та Болгарією.

Водночас Туск зазначив, що Польща оцінить запропоновані Україною механізми верифікації та знайде вихід, який підходитиме аграріям обох країн.

Тим часом заступниця директора, аналітикиня аграрного ринку "ПроАгро Груп" Марія Колесник у коментарі Фокусу сказала, що фермерські протести як у Польщі, так і у інших країнах ЄС є глобальною проблемою європейського аграрного сектору.

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"Це пов'язано із новими вимогами та нормами екологічного законодавства, що були ухвалені в ЄС раніше. За ним фермери мають зменшувати власні площі (мінімум 10% площ с\г призначення кожний товаровиробник має відводити під луки, ліси), скорочувати вживання пестицидів у виробництві тощо. Тож такий подразник, як ще одний сусід (Україна — ред.), який багато виробляє, і викликає додаткові вимоги", — пояснила Колесник.

За її словами, ситуація із європейськими страйками фермерів є набагато складнішою. Україні потрібно це використати, зокрема, домовлятися з польським урядом щодо транзитних коридорів, а також подальшого просування і вступу до ЄС.

"Адже всі ці вимоги, які торкнулися європейських фермерів, стосуватимуться і України", — додала вона.

Нагадаємо, раніше виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс зазначив, що наразі розподіл експорту української сільськогосподарської продукції відбувається нерівномірно. А Представники ЄС розповіли, що також розглядається можливість введення квот на м'ясо птиці, цукор і яйця з України, однак жодного рішення щодо цього ще немає.