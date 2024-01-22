У Київ приїхав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: що відомо про візит (фото)

У польській канцелярії повідомили, що він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та колегою Денисом Шмигалем.

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У Київ прибув польський прем’єр-міністр Дональд Туск. Про це 22 січня повідомила пресслужба його канцелярії.

"Прем'єр-міністр Дональд Туск починає свій візит до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем", — йдеться у публікації.

Також у канцелярії опублікували фото, на якому Туск йде по платформі київського вокзалу.

На момент публікації матеріалу президент України Володимир Зеленський та прем’єр Денис Шмигаль не прокоментували візит польського гостя в столицю.

Нагадаємо, 3 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може завдати прямого удару по країнах ЄС. Він закликав Євросоюз до "радикального посилення" своєї обороноздатності. Польський чиновник попередив, що напад станеться, коли перевага РФ у військовому потенціалі стане очевидною.

Раніше, 12 грудня, Туск висловився щодо військової допомоги Україні. Він назвав російсько-українську війну "нападом на всіх нас" та закликав Захід мобілізувати сили для підтримки Києва.

Також Туск коментував позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. З його слів, угорський уряд "відверто перейшов на російські позиції". Польський прем’єр жорстко розкритикував те, що через угорське вето у ЄС не можуть виділити кошти на допомогу Україні.