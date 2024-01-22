В Киев приехал премьер-министр Польши Дональд Туск: что известно о визите (фото)

В польской канцелярии сообщили, что он встретится с президентом Владимиром Зеленским и коллегой Денисом Шмыгалем.

Related video

В Киев прибыл польский премьер-министр Дональд Туск. Об этом 22 января сообщила пресс-служба его канцелярии.

"Премьер-министр Дональд Туск начинает свой визит в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем", — говорится в публикации.

Также в канцелярии опубликовали фото, на котором Туск идет по платформе киевского вокзала.

На момент публикации материала президент Украины Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль не прокомментировали визит польского гостя в столицу.

Напомним, 3 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может нанести прямой удар по странам ЕС. Он призвал Евросоюз к "радикальному усилению" своей обороноспособности. Польский чиновник предупредил, что нападение произойдет, когда превосходство РФ в военном потенциале станет очевидным.

Ранее, 12 декабря, Туск высказался относительно военной помощи Украине. Он назвал российско-украинскую войну "нападением на всех нас" и призвал Запад мобилизовать силы для поддержки Киева.

Также Туск комментировал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, венгерское правительство "откровенно перешло на российские позиции". Польский премьер жестко раскритиковал то, что из-за венгерского вето в ЕС не могут выделить средства на помощь Украине.