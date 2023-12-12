"Не могу больше слушать": Туск обратился к Западу касательно помощи Украине

Новый польский премьер раскритиковал западных политиков, которые говорят, что "устали" от российско-украинской войны. Он призвал союзников к "мобилизации" для помощи Киеву.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Запада проявить решимость касательно дальнейшей поддержки Украины в войне против Российской Федерации. Об этом пишет польский журнал Wprost 12 декабря.

Обращаясь к западным партнерам, глава польского правительства заявил, что агрессия России против Украины на самом деле является "нападением на всех нас", поэтому необходима "мобилизация западного мира" для помощи Киеву.

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"Я больше не могу слушать политиков – европейских, западных стран – которые что-то говорят о том, что устали от ситуации в Украине. Они устали. Они говорят Зеленскому в лицо, что у них нет сил, они измотаны", — сказал Туск.

Политик заявил, что одна из задач Польши и ее нового правительства сейчас состоит в том, чтобы потребовать от западного сообщества решимости помочь украинцам. Премьер подчеркнул, что сам занимается этим "с первого дня".

"На самом деле не так уж сложно помочь нашему союзнику, брату, дружественной Украине", — заявил Туск.

Напомним, 8 декабря Дональд Туск заявил, что под руководством Виктора Орбана венгерское правительство "явно приблизилось к позициям России". По словам польского политика, Будапешт активно препятствует принятию решений, которые предполагают передачу Польше суммы в 800 миллионов евро на оружие.

Ранее, 29 ноября, Дональд Туск сказал, что польское правительство проявляет пассивность в отношении блокады пунктов пропуска на границе с Украиной. По его мнению, премьер Матеуш Моравецкий и глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский "цинично разыграли украинскую карту".