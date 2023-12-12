"Не можу більше слухати": Туск звернувся до Заходу щодо допомоги Україні

Новий польський прем'єр розкритикував західних політиків, які кажуть, що "втомилися" від російсько-української війни. Він закликав союзників до "мобілізації" для допомоги Києву.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав країни Заходу проявити рішучість щодо подальшої підтримки України у війні проти Російської Федерації. Про це пише польський журнал Wprost 12 грудня.

Звертаючись до західних партнерів, голова польського уряду заявив, що агресія Росії проти України насправді є "нападом на всіх нас", тому необхідна "мобілізація західного світу" для допомоги Києву.

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"Я більше не можу слухати політиків — європейських, західних країн — які щось говорять про те, що втомилися від ситуації в Україні. Вони втомилися. Вони кажуть Зеленському в обличчя, що у них немає сил, вони виснажені", — сказав Туск.

Політик заявив, що одне із завдань Польщі та її нового уряду зараз полягає в тому, щоб вимагати від західної спільноти рішучості допомогти українцям. Прем'єр підкреслив, що сам займається цим "з першого дня".

"Насправді не так уже й складно допомогти нашому союзнику, брату, дружній Україні", — заявив Туск.

Нагадаємо, 8 грудня Дональд Туск заявив, що під керівництвом Віктора Орбана угорський уряд "явно наблизився до позицій Росії". За словами польського політика, Будапешт активно перешкоджає ухваленню рішень, які передбачають передачу Польщі суми у 800 мільйонів євро на зброю.

Раніше, 29 листопада, Дональд Туск сказав, що польський уряд проявляє пасивність щодо блокади пунктів пропуску на кордоні з Україною. На його думку, прем'єр Матеуш Моравецький і голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський "цинічно розіграли українську карту".