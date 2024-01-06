Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною

Польські фермери вимагають поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти: м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця, м'ясо птиці.

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Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади. Міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський вирішив питання з фермерами, які блокують пункт пропуску "Медика-Шегині". Про це повідомила польська газета Polsat News.

Підкарпатська воєвода Тереза ​​Кубас-Гул оголосила про підписання угоди між міністром сільського господарства та фермерами, які протестували на кордоні в Медиці.

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Польща домовиться з фермерами про припинення блокади кордону з Україною – ЗМІ

У суботу, 6 січня, міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Сєкерський разом із підкарпатською воєводою Терезою Кубас-Гул зустрілися з фермерами "Shukana Wieś", які протестували на прикордонному переході в Медиці.

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв. Вони включали запуск субсидій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на ліквідні позики на 2,5 млрд злотих і збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

"Після підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці призупиняється на період, необхідний для впровадження правових та повідомлювальних змін, і на час, необхідний для впровадження додаткових змін", – йдеться в угоді.

Фермери вимагали поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти: м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця, м'ясо птиці.

"Ця угода – не початок і не кінець діалогу, який ми розпочали і продовжуватимемо з аграріями. Ми хочемо вирішувати проблеми в діалозі з фермерами, з повноцінним партнерським обговоренням . Ми усвідомлюємо складність ситуації в сільському господарстві", – сказав під час брифінгу міністр Секерський.

Нагадаємо, що 5 січня представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що приблизно 2 тисячі вантажівок стоять у чергах на україно-польському кордоні. За даними НБУ, скорочення обсягу зовнішньої торгівлі через страйк на українсько-польському кордоні в листопаді 2023 року становило 860 мільйонів доларів, а в грудні — 620 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Незабаром проїзд вантажного транспорту на двох пунктах пропуску з Україною було повністю заблоковано.