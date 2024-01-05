Черги на україно-польському кордоні не зменшуються: скільки вантажівок стоять, — ДПСУ

За даними Національного банку України, скорочення обсягу зовнішньої торгівлі через страйк на україно-польському кордоні в листопаді 2023 року становило 860 мільйонів доларів, а в грудні — 620 мільйонів доларів.

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Приблизно 2 тисячі вантажівок перебувають у чергах на україно-польському кордоні. Про це 5 січня інформагентству "Укрінформ" повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Він додав, що з них 1400 фур перебувають на ПП "Рава-Руська — Хребене", "Краківець — Корчова" та "Ягодин — Дорогуськ".

Ще 600 вантажівок, зазначає речник, знаходяться на напрямку ПП "Шегині — Медика".

Спікер ДПСУ наголосив, що рух вантажівок 4 січня на цьому напрямку ще залишався інтенсивним, але надалі не виключено зниження кількості перетинів кордону українськими перевізниками.

На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується, а черга з вантажівок у бік України фіксується лише на території Словаччини.

Станом на ранок 5 січня у бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 100 вантажівок.

Страйки на польсько-українському кордоні — що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Незабаром проїзд вантажного транспорту на двох пунктах пропуску з Україною було повністю заблоковано.

1 грудня українські водії, які не могли перетнути кордон через блокаду, провели переговори з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Увечері 7 грудня з України в Польщу відправили перший контрейлерний поїзд із вантажівками, до складу якого увійшли 23 платформи з 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі й України протестувальники почали пропускати вантажівки через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Але вже ввечері поляки поставили на переході нібито зламану фуру та знову заблокували проїзд.

Єврокомісія закликала розблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

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Фокус писав, що за підрахунками Національного банку, скорочення обсягу зовнішньої торгівлі України через страйк польських перевізників у листопаді 2023 року становило 860 мільйонів доларів, а в грудні — 620 мільйонів доларів.

Польські фермери села Медика вирішують, чи блокуватимуть кордон із Україною.