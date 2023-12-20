Мільярдні збитки: в НБУ підрахували, як блокада кордону шкодить Україні

За підрахунками Національного банку, скорочення обсягу зовнішньої торгівлі України через страйк польських перевізників у листопаді 2023 року становило 860 мільйонів доларів, а в грудні - 620 мільйонів доларів.

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Український бюджет, за попередніми оцінками, недорахується близько 1,5 мільярда доларів на тлі проблем з перетином вантажного транспорту західних кордонів країни. Про це повідомили в Національному банку України (НБУ) у відповідь на запит журналістів "РБК-Україна".

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Так, скорочення обсягу зовнішньої торгівлі в листопаді 2023 року становило 860 мільйонів доларів, а в грудні - 620 мільйонів доларів .

"За оцінками НБУ, блокада окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони України зумовила втрати експорту в листопаді на суму 160 млн доларів і зниження імпорту на 700 млн доларів", — повідомили в Нацбанку.

Як зазначається, великі втрати імпорту зумовлені тим, що цей процес сильніше залежний від автомобільних перевезень, на відміну від експорту. Як свідчать дані Держмитниці, поточного року частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту була на рівні майже 35%, імпорту — 70%.

При цьому втрати імпорту були частково компенсовані завдяки тому, що збільшилися поставки товарів залізницею.

"А втрати експорту — завдяки нарощуванню поставок через новий морський коридор, обсяги перевезень яким за результатами листопада впритул наблизилися до найвищих значень перевезень "зерновим коридором", — повідомили в регуляторі.

У НБУ підкреслюють, що переорієнтація імпортних поставок палива на залізничний транспорт, що відбувається, нарощування перевалки як експортних, так і імпортних вантажів через новий морський коридор і певне ослаблення блокади протягом другої декади грудня, зможе знизити майбутні в експорті до 120 мільйона доларів на місяць, а в імпорті — до 500 мільйона доларів на місяць.

Страйки на польсько-українському кордоні — що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Незабаром проїзд вантажного транспорту на двох пунктах пропуску з Україною було повністю заблоковано.

1 грудня українські водії, які не могли перетнути кордон через блокаду, провели переговори з консулом. 4 числа в пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки.

Через протестувальників експорт через заблоковані пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 мільярда гривень, оскільки недоотримав митні платежі.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Так, увечері 7 грудня з України до Польщі відправили перший контрейлерний поїзд із вантажівками, до складу якого увійшли 23 платформи з 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

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У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України протестувальники почали пропускати вантажівки через пункт пропуску "Ягодин — Дорохуськ". Але вже ввечері поставили на переході нібито зламану фуру і знову заблокували проїзд.

Єврокомісія закликала розблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Офісі президента пояснювали, чи заважає страйк польських перевізників постачанню зброї.