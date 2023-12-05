Мінус 400 млн євро за перші два тижні блокади: у ВР повідомили про скорочення експорту через страйкарів Польщі

Через блокування перевізниками Польщі трьох пропускних пунктів на кордоні з Україною наш держбюджет лише за листопад втратив 9,3 мільярда гривень митних платежів, повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів.

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Експорт через українсько-польський кордон скоротився на 40%, що своєю чергою, спричинило втрату держбюджетом України 9,3 мільярда гривень через недонадходження митних платежів. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев в ефірі телемарафону 5 грудня.

За словами Гетманцева, блокування польськими перевізниками кордону потужно вдарило по українській економіці.

"Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 мільйона євро тільки за перші два тижні цієї блокади", — заявив Гетманцев.

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Страйк на кордоні: Польща вимагає скасування для України "транспортного безвізу"

Ба більше, за результатами листопада 2023 року держбюджет України втратив 9,3 мільярда гривень від недонадходження митних платежів.

"Це величезні гроші, які недоотримала армія, що воює. Це гроші, які нам сьогодні конче потрібні", — сказав він.

Гетманцев закликав уряди інших країн, де також віжбуваються блокади кордону з Україною, недопустити критичної ситуації, тому що це завдасть удару і по них. Послаблюючи Україну, вони зміцнюють спільного ворога — РФ і призводять до того, щоб країна-агресорка потужніше вдарила по європейській економіці.

"Зважаючи на те, що блокуванням займаються маргінальні політичні сили, які точно не представляють більшість у цих країнах, переконаний у тому, що на цьому тлі не треба гратися в політику, а треба виконувати європейський закон, який дозволяє вільний рух транспортних засобів по території ЄС", — додав Гетманцев.

Тим часом у Польщі стоять на тому, що начебто через скасування дозволів для українських перевізників постраждали не лише польські перевізники, але й словацькі та угорські. Польська влада підтримує протести своїх перевізників на кордоні з Україною та вимагатиме в Євросоюзу скасування для України "транспортного безвізу".

В Європейській комісії своєю чергою 4 грудня заявили, що відстоюватимуть "транспортний безвіз" і не підтримуватимуть відновлення системи видавання дозволів для українських перевізників.