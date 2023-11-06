У Польщі розпочався страйк перевізників: які черги на кордоні України (відео)

За наявною інформацією Держприкордонслужби України, організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину.

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На кордоні з Польщею ускладнений рух для вантажівок через страйк польських перевізників. Про це повідомила пресслужба Західного управління Держприкордонслужби.

За наявною інформацією ДПСУ, сьогодні, 6 листопада, польські перевізники розпочали проведення акції щодо блокування проїзду вантажівок через польсько-український кордон.

Поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене" відбулося після 13:00.

Пропускатимуть по одному вантажному автомобілю на годину: деталі

У пресслужбі зазначили, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

За наявною інформацією Держприкордонслужби, організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину.

"Водночас протестувальники планують пропускати вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за наявними даними ДПСУ, організатори протесту на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам та легковому транспорту.

Також прикордонники України проводять "роз’яснювальну роботу" з водіями вантажних транспортних засобів щодо причин сповільненого оформлення.

Стан черг перед пунктами пропуску

Також у Держприкордонслужбі розповіли про стан черг перед пунктами пропуску із Польщею, на виїзд з України станом на 15:00.

"Ягодин" – 9 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" – 50 л/а, 1 автобуси (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" – 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" – 0 л/а, 8 автобуси (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" – 0 л/а, 11 автобусів (електронна черга), 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" – 1961 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Страйк поліцейських перевізників на українському кордоні: що відомо

Нагадаємо, 30 жовтня асоціація Укравтопрому повідомила, що З листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні.

Тоді перевізники погрожували перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

"Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України", — йшлося у повідомленні Укравтопрому.

За інформацію Міжнародної Транспортної Асоціації України, термін відповідної акції – два місяці.

Нагадаємо, Люблінська митно-податкова служба 24 жовтня повідомила, що через пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" українка намагалася перевезти до Польщі 67,4 кг бурштину, що є рекордним показником для Люблінського воєводства.