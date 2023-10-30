До кінця року: польські перевізники планують перекрити кордон з Україною

В Укравтопромі наголошують, що перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10:00 ранку 3 листопада.

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З листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

В Укравтопромі зазначають, що перевізники погрожують перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

"Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України", — йдеться у повідомленні.

В Міжнародній Транспортній Асоціації України наголошують, що термін відповідної акції – два місяці.

Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.

Польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Нагадаємо, раніше німецьке видання Zeit повідомило, що польська спецслужба надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", але німецька влада скептично ставиться до цієї інформації.