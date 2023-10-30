До конца года: польские перевозчики планируют перекрыть границу с Украиной
В Укравтопроме отмечают, что первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчева на 10:00 утра 3 ноября.
С ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Об этом сообщает ассоциация Укравтопром со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины.
В Укравтопроме отмечают, что перевозчики угрожают перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
"Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины", — говорится в сообщении.
В Международной Транспортной Ассоциации Украины отмечают, что срок соответствующей акции — два месяца.
Первое собрание участников уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчева на 10 утра 3 ноября.
Польские перевозчики требуют:
- вернуть украинским перевозчикам разрешения;
- ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;
- невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
- отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС;
- отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
- получить доступ к системе "Шлях".
Напомним, ранее немецкое издание Zeit сообщило, что польская спецслужба предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", но немецкие власти скептически относятся к этой информации.