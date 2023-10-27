$6000 за две "схемы": уклонисты на лодках и с "проводником" бежали в Молдову (фото, видео)

Украинцы платили за незаконный "трансфер" за границу. Как выяснила Нацполиция, организатор руководил "схемами" побега, находясь в другой стране.

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Правоохранители разоблачили новые схемы побега уклонистов за границу. "Услуга" стоила шесть тысяч долларов. Деталями 27 октября поделилась пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, призывникам предлагали покинуть страну по двум схемам:

внести данные о них в базу и, зарегистрировав их как водителей транспорта фиктивных фирм;

нелегально пересечь границу вне КПП в Черновицкой области.

Если мужчины выбирали второй вариант, их забирали в определенном месте в Хмельницкой области. Оттуда уклонистов везли к реке, а там катером переправляли в другой регион. Уже в Черновицкой области им помогал оказаться в Молдове "проводник".

Фото: Киевская городская прокуратура

"Всеми действиями участников группы так называемых перевозчиков руководил организатор из-за рубежа. По его указанию деньги за "билет" передавались через пункты обмена валют, которые затем забирали другие участники "схемы", или на криптокошельки", — рассказали в полиции.

25 октября вблизи реки Ушица в Хмельницкой области задержали женщину, которая как раз собиралась переправлять трех уклонистов. Фигурантку задержали, ее подозревают в незаконной переправке лиц через границу. Также одну из групп "туристов" разоблачили пограничники, на мужчин составили админпротоколы.

Дома у организаторов незаконного "трансфера" нашли почти 10 тысяч долларов, печати коммерческих структур, банковские карты, оружие, "черновые" записи и транспортные средства.

Напомним, ранее пограничники сообщали, что разоблачили на Закарпатье организаторов побега трех мужчин. Украинцев обещали переправить через реку Тиса в Румынию.

Недавно пограничники разоблачили 21-летнего парня, который пытался нелегально выехать за границу. Украинец спрятался в одеялах, чтобы его не нашли.