$6000 за дві схеми: ухилянти на човнах і з провідником тікали в Молдову (фото, відео)

Українці платили за незаконний трансфер за кордон. Як з’ясувала Нацполіція, організатор керував схемами втечі, перебуваючи в іншій країні.

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Правоохоронці викрили нові схеми втечі ухилянтів за кордон. Послуга вартувала шість тисяч доларів. Деталями 27 жовтня поділилася пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, призовникам пропонували залишити країну за двома схемами:

внести дані про них у базу та зареєструвати як водіїв транспорту фіктивних фірм;

нелегально перетнути кордон поза межами КПП в Чернівецькій області.

Якщо чоловіки обирали другий варіант, їх забирали у визначеному місці на Хмельниччині. Звідти ухилянтів везли до річки, а там катером переправляли в інший регіон. Уже в Чернівецькій області їм допомагав опинитися в Молдові провідник.

Фото: Київська міська прокуратура

"Усіма діями учасників групи так званих перевізників керував організатор з-за кордону. За його вказівкою гроші за "квиток" передавалися через пункти обміну валют, які потім забирали інші учасники схеми, або на криптогаманці", — розповіли в поліції.

25 жовтня поблизу річки Ушиця в Хмельницькій області затримали жінку, яка саме збиралася переправляти трьох ухилянтів. Фігурантку затримали, її підозрюють у незаконному переправленні осіб через кордон. Також одну з груп "туристів" викрили прикордонники, на чоловіків склали адмінпротоколи.

Вдома у організаторів незаконного трансферу знайшли майже 10 тисяч доларів, печатки комерційних структур, банківські картки, зброю, чорнові записи та транспортні засоби.

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомляли, що викрили на Закарпатті організаторів утечі трьох чоловіків. Українців обіцяли переправити через річку Тиса в Румунію.

Нещодавно прикордонники викрили 21-річного хлопця, який намагався нелегально виїхати за кордон. Українець заховався у ковдрах, щоб його не знайшли.