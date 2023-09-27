На Закарпатті військовозобов'язаних за понад $8 тис. переправляли через Тису до Румунії (фото)

За своїх "послуги" організатор незаконної схеми просив 5500 доларів, а після потрапляння ухилянтів на територію сусідньої держави повинен був отримати ще 3 тисячі.

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На Закарпатті затримали організаторів втечі чоловіків, які намагалися уникнути служби в українських військах. Громадян на територію Румунії переправляли через річку Тиса. Подробиці повідомили у Facebook Держприкордонслужби України.

Канал втечі вирішив організувати мешканець Івано-Франківщини. Організатори незаконної схеми вирішили через кордон переправляти військовозобов’язаних чоловіків. Через річку Тиса вони діставалися Румунії.

Прикарпатець кермував автомобілем Mercedes-Benz. З території Івано-Франківської області автівка вирушила на Закарпаття.У салоні транспортного засобу було троє пасажирів.

Чоловік надав вказівки щодо того, як група повинна поводитися при проходженні блокпостів. До сусідньої держави підозрюваний мав намір переправити громадян поза офіційними пунктами пропуску. За своїх "послуги" він просив 5500 доларів.

Чоловіки, які бажали уникнути служби в українському війську, повинні були надати організатору схеми ще 3 тисячі доларів. За домовленістю, кошти вони планували надати після потрапляння на територію Румунії.

Уразі доведення у суді вини учасників угруповання, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Нагадаємо, у вересні на Харківщині виявили керівника волонтерської організації створив схему для ухилянтів через "Шлях". Завдяки його діям громадяни сподівалися отримати право на виїзд за межі держави як водії-волонтери.