Польща надала докази причетності Росії до підриву "Північних потоків", – ЗМІ

У німецькому уряді скептично ставляться до повідомлень про причетність РФ до вибуху на Північних потоках та вважають це можливим відволікаючим маневром з боку Варшави.

Related video

Польська спецслужба надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", але німецька влада скептично ставиться до цієї інформації. Про це повідомляє німецьке видання Zeit.

Зазначають, що нещодавно розвідка надіслали Німеччині інформацію, що Польща ідентифікувала частину екіпажу яхти "Андромеда", яка була в зоні інциденту.

За їхніми даними, йдеться про кількох чоловіків, які перебували на яхті деякий час і, як стверджується, мали російське громадянство.

У виданні наголошують, що саме "Андромеда" відіграла вирішальну роль в атаці на "Північні потоки" 26 вересня 2022 року.

За даними прокуратури Гданська, 19 вересня того самого року польська прикордонна служба перевірила екіпаж "Андромеди" під час зупинки яхти в польському місті Колобжег і записала особисті дані членів екіпажу.

Окрім того в прокуратурі повідомляють, що чоловіки пред’явили болгарські документи, які, вочевидь, були підроблені. Один з чоловіків — імовірно, капітан яхти — назвався "Михайлом Поповим".

Польська спецслужба вважає, що їй відомі справжні особи цих людей, і припускає, що деякі з них можуть бути пов’язані з російською військовою розвідкою.

У німецькому уряді та слідчих колах ставляться до цих повідомлень скептично та вважають можливим відволікаючий маневр з боку Варшави, зазначає видання.

У Польщі триває передвиборча кампанія, пояснює видання, і польський уряд від початку публічно підозрював Росію у скоєнні злочину.

"Не виключено, що польська влада підкреслює російський слід, щоб відвернути увагу від України", — зазначає видання.

Витік на "Північних потоках": деталі

26 вересня, на російському газопроводі "Північний потік-2" сталася надзвичайна подія — на об'єкті було зафіксовано різкий стрибок тиску. Після цього стало відомо, що тиск впав і в обох нитках іншого об'єкта — "Північного потоку".

Раніше Європейське космічне агентство показало супутникові знімки витоку газу на "Північних потоках".

Тим часом у Міністерстві оборони Великобританії припустили, що Росія могла підірвати свої газопроводи за допомогою підводного дрона.

Глава данського МЗС Ларс Лекке Расмуссен 16 березня заявив, що його країна не дозволить РФ брати участь у розслідуванні інциденту на "Північних потоках".

Нагадаємо, 14 березня президент РФ Володимир Путін заявив про відсутність "українського сліду" у підривах газопроводів "Північний потік" і припустив, що це була диверсія США.