Слідом за "Північним потоком-2": на ще одному газопроводі РФ виникло НС

Оператор Nord Stream AG повідомив, що ввечері у газопроводі зафіксували падіння тиску. Причини події з'ясовуються.

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Увечері, 26 вересня, після падіння тиску на одній із ниток газопроводу "Північний потік — 2" сталося падіння на обох нитках "Північного потоку — 1". Про це повідомляє оператор газопроводу Nord Stream AG.

"Сьогодні ввечері диспетчери центру управління "Північного потоку-1" зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу", — йдеться у повідомленні.

Наразі причини зниження тиску в газопроводі з'ясовуються.

Перед цим у ніч на 26 вересня різко знизився тиск у водній з ниток "Північного потоку — 2" зі 105 до 7 барів. Представник оператора Nord Stream 2 AG повідомив, що на південний схід від острова Борнхольм, що розташований у данській винятковій економічній зоні, ймовірно, стався витік. У зв'язку з цим данська влада закликала кораблі обходити острів і триматися від нього якомога далі. Подробиці витоку газу з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що 3 вересня після деякої паузи газопровід "Північний потік — 1" відновив свою роботу. Як повідомило агентство Reuters, газопровід було зупинено для проведення ремонтних робіт.

Речник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що "Газпром" зупинив роботу "Північного потоку — 1" під брехливим приводом. На думку чиновника, це є ще одним свідченням ненадійності російського постачальника, який не виконує умов контракту.