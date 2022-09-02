"Газпром" оголосив про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом — Єврокомісія

Спікер Єврокомісії Ерік Мамер зазначив, що дії РФ є ще одним підтвердженням, що "Газпром" є ненадійним постачальником газу.

Російська енергетична компанія "Газпром", яка оголосила про закриття газопроводу "Північний потік", зробила це під брехливим приводом. Таку думку висловив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Заява "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він в черговий раз закриває "Північний потік-1" під хибним приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", — написав Мамер на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що трубопровід "Північний потік", через який здійснюються постачання російського газу до Європи, припинено на невизначений термін. Зокрема, компанія відзвітувала про підсумки проведення технічного обслуговування газоперекачувального агрегату №24 на КС "Портова", яка є частиною трубопроводу "Північний потік". "Газпром "оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу сьогодні ввечері через нібито виявлену несправність в єдиній компресорній станції "Портова". Також стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску

Нагадаємо, наприкінці серпня "Газпром" попереджав про зупинення роботи трубопроводу "Північний потік" на три дні. Російський монополіст повідомляв, що через усунення неполадок обсяги постачання палива скоротяться вп'ятеро.