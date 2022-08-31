Трубопровід "Північний потік" не працюватиме 3 дні: у Європі злетіли ціни на газ (графік)

Прокачування газу впало до нуля через ремонт на компресорній станції "Портова". "Газпром" у майбутньому обіцяє подавати трубопроводом 33 млн кубометрів газу на добу, це п'ята частина від його повної завантаженості.

Російський монополіст "Газпром" припинив постачати газ трубопроводом "Північний потік". Про це концерн написав у Telegram.

Компанія пояснила зупинку тим, що 31 серпня розпочалися планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті. Інших подробиць монополіст не навів.

Газета "Комерсант" із посиланням на дані оператора Nord Stream вказує на падіння обсягу прокачування газу трубопроводом до нуля через плановий ремонт на компресорній станції "Портова".

Постачання газу після 2:00 скоротилося з 14,4 млн кВт/год до 10 тис кВт/год, а після 6:00 взагалі впало до 0. Газ не постачатимуть до 3 вересня, йдеться в повідомленні "Газпрому" на платформі Seeburger.

"Газпром" обіцяє відновити рівень прокачування блакитного палива після ремонту до рівня 33 млн кубометрів на добу. За підрахунками агентства РБК, це становитиме п'яту частину від повної потужності газопроводу.

Росія зупинила "Північний потік": ціни на газ у Європі

Після оголошення про зупинку "Північного потоку" ціна жовтневого газового ф'ючерсу на біржі TTF у Нідерландах підібралася до 284 євро за 1 МВт/год або близько 3000 доларів за 1 тис. кубометрів.

[ + – ] Графік підвищення цін на газ на майданчику TTF у Нідерландах

Історичний максимум ціни на газ у Європі зафіксували 7 березня 2022 року. Цього дня вартість ф'ючерсних контрактів перевищувала $3800 за 1 тис. кубометрів, нагадало РБК.

Раніше "Газпром" прогнозував узимку збільшення ціни на газ у Європі до 4 000 доларів за тисячу кубометрів. У підземних сховищах ЄС станом на середину серпня було 48,6 млрд кубометрів газу.

Зазначимо, що за даними норвезької компанії Rystad Energy, РФ щодня спалює 4,34 млн кубометрів газу вартістю 10 млрд доларів на станції "Портова" поряд із Фінляндією. Вчені говорять про небезпеку для екології через вуглекислий газ і сажу в повітрі, а також прискорення танення льодів в Арктиці.

Норвегія відібрала в РФ статус головного постачальника газу в європейські країни через санкції проти Москви. Фахівці прогнозують збільшення видобутку природного газу в Норвегії на 8% цього року.