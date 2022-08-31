Трубопровод "Северный поток" не будет работать 3 дня: в Европе взлетели цены на газ (график)

Прокачка газа упала до нуля из-за ремонта на компрессорной станции "Портовая". "Газпром" в будущем обещает подавать по трубопроводу 33 млн кубометров газа в сутки, это пятая часть от его полной загруженности.

Российский монополист "Газпром" прекратил поставлять газ по трубопроводу "Северный поток". Об этом концерн написал в Telegram.

Компания объяснила остановку тем, что 31 августа начались планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате. Других подробностей монополист не привел.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на данные оператора Nord Stream указывает на падение объема прокачка газа по трубопроводу до нуля из-за планового ремонта на компрессорной станции "Портовая".

Поставки газа после 2:00 сократились с 14,4 млн кВт/ч до 10 тыс кВт/ч, а после 6:00 вообще упали до 0. Газ не будут поставлять до 3 сентября, говорится в сообщении "Газпрома" на платформе Seeburger.

"Газпром" обещает восстановить уровень прокачки голубого топлива после ремонта до уровня 33 млн кубометров в сутки. По подсчетам агентства РБК, это составит пятую часть от полной мощности газопровода.

Россия остановила "Северный поток": цены на газ в Европе

После объявления об остановки "Северного потока" цена октябрьского газового фьючерса на бирже TTF в Нидерландах подобралась к 284 евро за 1 МВт/ч или около 3000 долларов за 1 тыс. кубометров.

[ + – ] График увеличения цен на газ на площадке TTF в Нидерландах

Исторический максимум цены на газ в Европе зафиксировали 7 марта 2022 года. В этот день стоимость фьючерсных контрактов превышала 3800 долларов за 1 тыс. кубометров, напомнило РБК.

Ранее "Газпром" прогнозировал зимой увеличение цены на газ в Европе до 4 000 долларов за тысячу кубометров. В подземных хранилищах ЕC по состоянию на середину августа было 48,6 млрд кубометров газа.

Отметим, что по данным норвежской компании Rystad Energy, РФ каждый день сжигает 4,34 млн кубометров газа стоимостью 10 млрд долларов на станции "Портовая" рядом с Финляндией. Ученые говорят об опасности для экологии из-за углекислого газа и сажи в воздухе, а также ускорении таяния льдов в Арктике.

Норвегия отобрала у РФ статус главного поставщика газа в европейские страны из-за санкций против Москвы. Специалисты прогнозируют увеличение добычи природного газа в Норвегии на 8% в этом году.