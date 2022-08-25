Норвегия лишила Россию статуса крупнейшего поставщика газа в Европе, — Business Insider

Норвежское правительство также планирует в 2022 году увеличить добычу топлива и установить новый рекорд для своей страны.

Норвегия забрала у России статус главного поставщика газа в страны Европы на фоне санкций против Кремля. Об этом пишет тематическое издание Business Insider.

Журналисты напоминают, что Москва была вынуждена сократить объемы поставок газа в Евросоюз ради политического давления и из-за экономических санкций, которые были введены против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

По данным Business Insider, на этом фоне Норвегия перехватила у РФ статус главного поставщика голубого топлива в европейские страны и в будущем планирует только наростить уровень своей добычи. В связи с тем, что Европейский Союз сейчас активно борется с кризисом в энергетическом плане, официальный Осло ставит перед собой задачу достигнуть рекордной отметки газового производства.

"Я ожидаю, что мы сможем поддерживать уровень производства, на котором мы сейчас находимся, до 2030 года", — цитируют журналисты министра энергетики Норвегии Терье Аасланда.

Официальные прогнозы позволяют Норвегии увеличить добычу природного газа на 8% в 2022 году по сравнению с прошлым, что позволит побить рекорд пятилетней давности. Как известно, сокращение поставок голубого топлива не только спровоцировало кризис, но и существенно повысило расценки на энергоресурс. В правительстве Норвегии уже предупредили, что не планируют снижать цену на газ, несмотря на лидирующую позицию в плане экспорта топлива.

"В принципе рынок предсказуем. Когда есть дефицит — цены растут. Это также способствует увеличению добычи и направляет газ на рынки, которые в нем больше всего нуждаются", — добавил Аасланд, комментируя ситуацию с расценками на газ.

Напомним, 16 августа на мировых биржах цена на газ впервые с марта превысила отметку в $2500. Российский монополист "Газпром" на фоне снижения поставок топлива пригрозил странам Европейского Союза очередным повышением расценок и предположил скачок до $4000.

22 августа был зафиксирован новый рекордный скачок цен на газ. Из-за политического давления России расценки на топливо на международных биржах впервые достигли отметки в $2865 за тысячу кубометров.

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