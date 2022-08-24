Выход найден: где Украина купит природный газ накануне отопительного сезона

Выкуп "Нафтогазом" энергоресурса у газодобывающих украинских компаний позволит им пополнить финансовые ресурсы, необходимые в условиях войны, а госкомпании — закачать необходимые объемы газа в подземные хранилища.

"Нафтогазу" для прохождения отопительного сезона необходимо импортировать до 3 млрд куб. м природного газа. Об этом на организованном Центром экономической стратегии "Обзоре экономики в августе. Будет ли зимой тепло и свет" сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, пишет "Интерфакс-Украина".

"До конца года 1,2 млрд куб. м можно выкупить (у украинских частных добытчиков), но до 3 млрд. кубометров газа нам нужно импортировать, чтобы был баланс", – сказал он.

При этом Андрей Герус считает, что, выкупив 1,2 млрд куб. м голубого топлива, государство обеспечит украинские газодобывающие компании необходимыми финансовыми ресурсами.

Отметим, что по состоянию на август 2022 в подземных газовых хранилищах Украины уже есть около 12,5 млрд кубометров, и эксперты говорят, что закачка продолжается. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Украине для успешного прохождения отопительного сезона до его начала необходимо закачать в подземные хранилища не менее 15 млрд кубометров газа.

Главные риски зимы 2022: к чему готовиться украинцам зимой

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип говорит, что самой серьезной угрозой для энергетической отрасли Украины зимой – если оккупанты нанесут удары по объектам критической инфраструктуры.

"Соответственно, угрозой является и поражение жд-инфрастуруктуры, по которой доставляется на станции уголь, и самих объектов генерации — повреждения ТЭЦ, ТЭС, других объектов", — отмечает эксперт.

Тем временем мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в городе продолжают активно готовиться к предстоящей зиме. По его словам, городские котельные обеспечивают тепловыми насосами.

"Далее — дрова и буржуйки. В каждом здании они должны быть установлены, но необходимо продумать все системы вентиляции, чтобы не было беды. Наше управление по чрезвычайным ситуациям это будет мониторить", — сообщил Садовый.

Напомним, в начале августа Кабмин поручил Министерству финансов поручено проработать механизм, по которому выручку от ренты на добычу природного газа отдадут на закупку голубого топлива у внутренних добытчиков.

Ранее Фокус рассказывал, что будет с тарифами на тепло и грозят ли украинцам веерные отключения электроэнергии.