Вихід знайдено: де Україна купить природний газ напередодні опалювального сезону

Викуп "Нафтогазом" енергоресурсу в газовидобувних українських компаній дозволить їм поповнити фінансові ресурси, необхідні в умовах війни, а держкомпанії — закачати необхідні обсяги газу в підземні сховища.

"Нафтогазу" для проходження опалювального сезону необхідно імпортувати до 3 млрд куб. м природного газу. Про це на організованому Центром економічної стратегії "Огляд економіки в серпні. Чи буде взимку тепло й світло" повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, пише "Інтерфакс-Україна".

"До кінця року 1,2 млрд куб. м можна викупити (в українських приватних видобувачів), але до 3 млрд кубометрів газу нам потрібно імпортувати, щоб був баланс", — сказав він.

При цьому Андрій Герус вважає, що викупивши 1,2 млрд куб. м блакитного палива, держава забезпечить українські газовидобувні компанії необхідними фінансовими ресурсами.

Зазначимо, що станом на серпень 2022 року в підземних газових сховищах України вже є приблизно 12,5 млрд кубометрів, й експерти кажуть, що закачування триває. Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що Україні для успішного проходження опалювального сезону до його початку необхідно закачати до підземних сховищ не менше 15 млрд кубометрів газу.

Головні ризики зими 2022 року: до чого готуватися українцям взимку

Експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп каже, що найсерйознішою загрозою для енергетичної галузі України взимку — якщо окупанти завдадуть ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

"Відповідно, загрозою є й ураження залізничної інфрастуруктури, через яку доставляється на станції вугілля, і власне об'єктів генерації — пошкодження ТЕЦ, ТЕС, інших об'єктів", — зазначає експерт.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий зазначив, що в місті продовжують активно готуватися до майбутньої зими. З його слів, міські котельні забезпечують тепловими насосами.

"Далі — дрова та буржуйки. У кожній будівлі вони мають бути встановлені, але необхідно продумати всі системи вентиляції, щоб не було біди. Наше управління з надзвичайних ситуацій це моніторитиме", — повідомив Садовий.

Нагадаємо, на початку серпня Кабмін доручив Міністерству фінансів доручено опрацювати механізм, яким виручку від ренти на видобуток природного газу віддадуть на закупівлю блакитного палива у внутрішніх видобувачів.

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