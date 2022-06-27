Віялових відключень не буде, тарифи не зростатимуть. У Мінрегіоні розповіли про опалювальний сезон

Незважаючи на складну економічну ситуацію та збитки, завдані комунальному господарству України окупантами, опалювальний сезон у профільному міністерстві обіцяють розпочати вчасно.

Не виключено, що новий опалювальний сезон розпочнеться за умов війни. Проте українцям не відключатимуть світло та не підніматимуть тарифи на тепло. Про це в ефірі національного марафону заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

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"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, тарифи не зростатимуть, вони будуть стабільними. Ми повинні захистити кожного українця й обігріти його житло", — підкреслив Чернишов.

Міністр додав, що рішення про "заморожування" тарифів на опалення в профільному міністерстві вже ухвалили.

Глава Мінрегіону наголосив, що українці під час війни не відчувають економічних труднощів, із якими зіткнулася держава.

"Це важливо — у воєнний час ми не можемо це перекладати на плечі українців", — додав Чернишов. Він також перерахував складнощі, з якими Україні доведеться впоратися в новому опалювальному сезоні. Йдеться зокрема про зруйновані підприємства теплокомуненерго.

На питання про віялові відключення електроенергії міністр розвитку громад і територій заявив, що "такі речі не плануються".

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов попередив українців про те, що опалювальний сезон 2022-2023 років у країні буде надскладним, але уряд розуміє всі ризики та вже готується до них.

За словами керівника міністерства, уряд уже розпочав підготовку до осінньо-зимового періоду, і опалювальний сезон у країні стартує вчасно.

Про непростий опалювальний сезон попередив киян і мер столиці Віталій Кличко. Він підкреслив, що жителі Києва повинні бути готові до того, що температура в квартирах буде нижчою за звичайну.