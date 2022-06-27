Веерных отключений не будет, тарифы не будут расти. В Минрегионе рассказали об отопительном сезоне

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и ущерб, нанесенный коммунальному хозяйству Украины оккупантами, отопительный сезон в профильном министерстве обещают начать вовремя.

Не исключено, что новый отопительный сезон начнется в условиях войны. Однако украинцам не будут отключать свет и поднимать тарифы на тепло. Об этом в эфире национального марафона заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

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"Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, они будут стабильными. Мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье", — подчеркнул Чернышев.

Министр добавил, что решение о "заморозке" тарифов на отопление в профильном министерстве уже было принято.

Глава Минрегиона подчеркнул, что украинцы во время войны не испытывают на себе экономические трудности, с которыми столкнулось государство.

"Это важно – в военное время мы не можем это перекладывать на плечи украинцев", – добавил Чернышев. Он также перечислил сложности, с которыми Украине придется справиться в новом отопительном сезоне. Речь идет, в частности, о разрушенных предприятиях теплокоммунэнерго.

На вопрос о веерных отключениях электроэнергии министр развития общин и территорий заявил, что "такие вещи не планируются".

Напомним, ранее Алексей Чернышев предупредил украинцев о том, что отопительный сезон 2022-2023 годов в стране будет сверхсложным, но правительство понимает все риски и уже готовится к ним.

По словам руководителя министерства, правительство уже начало подготовку к осенне-зимнему периоду, и отопительный сезон в стране стартует вовремя.

О непростом отопительном сезоне предупредил киевлян и мэр столицы Виталий Кличко. Он подчеркнул, что жители Киева должны быть готовы к тому, что температура в квартирах будет ниже обычной.