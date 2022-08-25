Норвегія позбавила Росію статусу найбільшого постачальника газу в Європі, — Business Insider

Норвезький уряд також планує у 2022 році збільшити видобуток палива та встановити новий рекорд для своєї країни.

Норвегія забрала у Росії статус головного постачальника газу до країн Європи на тлі санкцій проти Кремля. Про це пише тематичне видання Business Insider.

Журналісти нагадують, що Москва була змушена скоротити обсяги постачання газу до Євросоюзу заради політичного тиску та через економічні санкції, введені проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними Business Insider, на цьому фоні Норвегія перехопила у РФ статус головного постачальника блакитного палива до європейських країн і в майбутньому планує лише наростити рівень свого видобутку. У зв'язку з тим, що Європейський Союз зараз активно бореться із кризою в енергетичному плані, офіційне Осло ставить собі завдання досягти рекордної позначки газового виробництва.

"Я очікую, що ми зможемо підтримувати рівень виробництва, на якому ми зараз перебуваємо, до 2030 року", — цитують журналісти міністра енергетики Норвегії Тер'є Аасланда.

Офіційні прогнози дозволяють Норвегії збільшити видобуток природного газу на 8% у 2022 році, якщо порівняти з минулим, що дозволить побити рекорд п'ятирічної давності. Як відомо, скорочення постачання блакитного палива не лише спровокувало кризу, а й суттєво підвищило розцінки на енергоресурс. В уряді Норвегії вже попередили, що не планують знижувати ціну на газ, попри позицію лідера в плані експорту палива.

"В принципі ринок передбачуваний. Коли є дефіцит — ціни ростуть. Це також сприяє збільшенню видобутку і спрямовує газ на ринки, які його найбільше потребують", — додав Аасланд, коментуючи ситуацію з розцінками на газ.

Нагадаємо, 16 серпня на світових біржах ціна на газ вперше з березня перевищила позначку $2 500. Російський монополіст "Газпром" на тлі зниження постачання палива пригрозив країнам Європейського Союзу черговим підвищенням розцінок і припустив стрибок до $4 000.

22 серпня зафіксовано новий рекордний стрибок цін на газ. Через політичний тиск Росії розцінки на пальне на міжнародних біржах вперше досягли позначки $2 865 за тисячу кубометрів.

В умовах повномасштабної війни та енергетичної кризи "Нафтогаз" знайшов постачальника для закупівлі газу перед опалювальним сезоном.