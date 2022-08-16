Ціна газу в Європі вперше з березня перевищила $2 500: "Газпром" лякає новим підйомом узимку

Російська компанія прозвітувала про збільшення експорту газу до Китаю і натякнула Європі на брак майже 24 млрд кубометрів блакитного палива. Газові ф'ючерси на біржі TTF після прогнозу монополіста зросли на 14%.

Російський газовий монополіст "Газпром" спрогнозував збільшення цін на газ у Європі цієї зими більш ніж у півтора рази. Про це компанія повідомила в Telegram.

"Газпром" констатував збільшення вартості газу на спотових біржах до 2 500 доларів за тисячу кубометрів. Якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать позначку 4 тисячі доларів, підрахував монополіст.

У європейських підземних сховищах зараз перебуває 48,6 млрд кубометрів. Щоб досягти рівня початку сезону 2019-2020 років, потрібно закачати ще 23,8 млрд кубометрів газу, впевнені в "Газпромі".

Російська компанія прозвітувала про збільшення експорту газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру".

Ціни на газ у Європі після прогнозу "Газпрому" зросли на 14%

Вересневі ціни на ф'ючерсні газові контракти на нідерландській біржі TTF після прогнозу "Газпрому" зросли на 14%. Біржова вартість газу досягла 250,87 євро за 1 МВт/год або майже 2 700 доларів за 1 тисячу кубометрів.

[ + – ] Ціна газу на нідерландській біржі TTF наблизилася до позначки 2 700 доларів

Опитані агентством Bloomberg експерти пов'язують збільшення біржових цін на газ зі спекотною погодою, посухою і падінням рівня води в європейських річках. Ці фактори заважають доставляти вугілля та дизельне паливо.

Базові газові ф'ючерси за підрахунками економістів зросли на 11%. Ціни на електроенергію досягли рекордного рівня.

Ще один фактор збільшення вартості газу в Європі — зниження постачання газу з Норвегії. З 13 серпня припинила працювати частина потужностей найбільшого родовища Troll та установок із підготовки газу Kollsnes. Профілактичні роботи продовжаться до кінця серпня.

Котирування зростають через обмеження поставок газу по "Північному потоку", потужність газопроводу впала до 20%.

Нагадаємо, що в Україні постачальники газу встановили базові ціни на пальне за серпень. "Нафтогаз" продає газ по 7,96 гривень за 1 кубометр.

Білорусь у червні затримувала платежі за спожитий російський газ через вимогу Москви розраховуватись за паливо рублями.