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Економіка Транзит газу через Україну Вступ України у Європейський союз

Фіцо хоче вмовити Україну продовжувати транзит російського газу у 2025 році, — ЗМІ

Роберт Фіцо, Словаччина, прем'єр
Фото: Robert Fico | Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Словацький уряд очікує, що Київ поводитиметься розумно. Братислава, наголосив Роберт Фіцо, не перешкоджає Україні при вступі до Євросоюзу.

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На початку 2025 року можуть виникнути проблеми з поставками нафти і газу через Україну до Словаччини. І прем'єр-міністр Роберт Фіцо збирається вмовляти Київ продовжувати транзит, пише видання Aktuality.

Політик зазначив, що хоче переконати українську сторону в необхідності збереження транзиту енергоносіїв на спільному засіданні урядів Києва та Братислави 7 жовтня і вважає, що переговори сприятимуть збереженню чинної схеми.

Утім, він не впевнений, що це питання буде вирішено.

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"Ми переконуватимемо наших українських партнерів використовувати свою енергетичну інфраструктуру для імпорту газу і нафти на територію Західної Європи", — зазначив Фіцо, збираючись як аргумент використати те, що Україні знадобиться наявна система для експорту власних запасів газу на Захід.

"Якщо вона хоче зберегти інфраструктуру, вона має її використовувати", — наголосив словацький прем'єр.

Крім того, зазначив він, Братислава підтримує Україну в її вступі до ЄС і очікує, що Київ поводитиметься "нормально і розумно". За словами Фіцо, нерозумно не використовувати побудовану енергетичну транзитну інфраструктуру Словаччини та України, тим більше, що за транспортування енергоносіїв сплачуватимуться збори.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба", через який російську нафту отримували Словаччина, Чехія та Угорщина.

Як заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, Європейський союз готовий повністю припинити транзит російського газу українською газотранспортною системою після завершення контракту в грудні 2024 року.