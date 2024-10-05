Фіцо хоче вмовити Україну продовжувати транзит російського газу у 2025 році, — ЗМІ
Словацький уряд очікує, що Київ поводитиметься розумно. Братислава, наголосив Роберт Фіцо, не перешкоджає Україні при вступі до Євросоюзу.
На початку 2025 року можуть виникнути проблеми з поставками нафти і газу через Україну до Словаччини. І прем'єр-міністр Роберт Фіцо збирається вмовляти Київ продовжувати транзит, пише видання Aktuality.
Політик зазначив, що хоче переконати українську сторону в необхідності збереження транзиту енергоносіїв на спільному засіданні урядів Києва та Братислави 7 жовтня і вважає, що переговори сприятимуть збереженню чинної схеми.
Утім, він не впевнений, що це питання буде вирішено.Важливо
"Ми переконуватимемо наших українських партнерів використовувати свою енергетичну інфраструктуру для імпорту газу і нафти на територію Західної Європи", — зазначив Фіцо, збираючись як аргумент використати те, що Україні знадобиться наявна система для експорту власних запасів газу на Захід.
"Якщо вона хоче зберегти інфраструктуру, вона має її використовувати", — наголосив словацький прем'єр.
Крім того, зазначив він, Братислава підтримує Україну в її вступі до ЄС і очікує, що Київ поводитиметься "нормально і розумно". За словами Фіцо, нерозумно не використовувати побудовану енергетичну транзитну інфраструктуру Словаччини та України, тим більше, що за транспортування енергоносіїв сплачуватимуться збори.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба", через який російську нафту отримували Словаччина, Чехія та Угорщина.
Як заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, Європейський союз готовий повністю припинити транзит російського газу українською газотранспортною системою після завершення контракту в грудні 2024 року.