Фицо хочет уговорить Украину продолжать транзит российского газа в 2025 году, — СМИ

Словацкое правительство ожидает, что Киев будет вести себя разумно. Братислава, подчеркнул Роберт Фицо, не препятствует Украине при вступлении в Евросоюз.

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В начале 2025 года могут возникнуть проблемы с поставками нефти и газа через Украину в Словакию. И премьер-министр Роберт Фицо собирается уговаривать Киев продолжать транзит, пишет издание Aktuality.

Политик отметил, что хочет убедить украинскую сторону в необходимости сохранения транзита энергоносителей на совместном заседании правительств Киева и Братиславы 7 октября и считает, что переговоры будут способствовать сохранению действующей схемы.

Впрочем, он не уверен, что этот вопрос будет решен.

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"Мы будем убеждать наших украинских партнеров использовать свою энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти на территорию Западной Европы", — отметил Фицо, собираясь в качестве аргумента использовать то, что Украине понадобится существующая система для экспорта собственных запасов газа на Запад.

"Если она хочет сохранить инфраструктуру, она должен ее использовать", — подчеркнул словацкий премьер.

Кроме того, отметил он, Братислава поддерживает Украину в ее вступлении в ЕС и ожидает, что Киев будет вести себя "нормально и разумно". По словам Фицо, глупо не использовать построенную энергетическую транзитную инфраструктуру Словакии и Украины, тем более, что за транспортировку энергоносителей будут платиться сборы.

Напомним, с 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который российскую нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия.

Как заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, Европейский союз готов полностью прекратить транзит российского газа по украинской газотранспортной системе после завершения контракта в декабре 2024 года.