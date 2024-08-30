Украина прекращает транзит нефти из России по трубопроводу "Дружба", — Подоляк

После истечения текущих контрактов по транзиту нефти и газа Украина не будет продлевать соглашение с Россией. Однако власти готовы рассматривать запросы от европейских компаний по транспортировке из других источников.

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С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который российскую нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия. Об этом Новини.LIVE рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что Европейский Союз принял решение диверсификации поставок нефти и газа, благодаря чему Россия потеряла свое прежнее влияние.

По словам Подоляка, определенные контракты по транзиту действуют до 1 января 2025 года, и Украина единолично принимать решения по ним не может. Однако с начала следующего года они заканчиваются и Киев открыт для транспортировки в Европу нероссийского газа.

"Это может быть любой другой транзитный газ, который будет идти из среднеазиатских стран", — отметил Подоляк, добавив, что если какая-то европейская страна захочет получить казахский или азербайджанский газ, Украина готова его транспортировать при соответствующей логистике и правильно оформленных контрактах.

Советник руководителя ОП отметил, что ранее рынок Европы был гарантирован для получения прибыли Москвой, однако сейчас российский диктатор Владимир Путин теряет там свое влияние и репутацию.

По его словам, Москва теряет рынки сбыта, поэтому ей приходится продавать нефть и газ с большими скидками на азиатских рынках. Однако Подоляк предполагает, что дальше ситуация для России будет становиться лишь только хуже.

Напомним, в конце июля стало известно, что Будапешт будет блокировать выплату Украине 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира, пока Киев не разрешит российскому "Лукойлу" транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию.

Кроме того, Словакия также заявила, что вынуждена будет реагировать, если Украина не возобновит транспортировку нефти через нефтепровод "Дружба".