Венгрия выдвинула Украине ультиматум из-за запрета транзита нефти "Лукойла"

Энергоснабжение Словакии и Венгрии оказалось под угрозой, поскольку 33% и 40–45% их импорта сырой нефти приходится на российскую компанию "Лукойл", и нефть идет транзитом через Украину, заявил глава МИД Венгрии.

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Венгрия будет блокировать выплату Украине 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира, пока Киев не разрешит российскому "Лукойлу" транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию. Об этом в интервью телеканалу ATV News заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто .

"Я также дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 млрд евро? Мы вносим свой вклад, тогда как Украина угрожает безопасности наших энергетических поставок", — отметил он.

Сийярто заявил, что энергоснабжение Венгрии и Словакии якобы оказалось под угрозой, поскольку 33% и 40–45% их импорта сырой нефти приходится на российскую компанию "Лукойл", и нефть идет транзитом через Украину.

"Я думаю, что Еврокомиссия сейчас находится в сложной ситуации, поскольку Украина нарушает соглашение, которое она ранее заключила. Итак, теперь должно стать ясно, способна ли Европейская комиссия представлять европейские интересы, интересы европейских стран, особенно в таком важном вопросе, как безопасность энергоснабжения", — заявил он.

Как сообщил Петер Сийярто, Венгрия и Словакия вместе инициировали процедуру консультаций с Европейским Союзом против Украины, потому что она пошла на "неожиданный и недружественный" шаг.

"Энергоснабжение — это не политический вопрос, а вопрос инфраструктуры, и поскольку потребности Венгрии в сирой нефти невозможно решить без российских ресурсов при отсутствии альтернативных транспортных путей", — заявил глава венгерского МИД.

Он напомнил, что сейчас на "Лукойл" приходится треть импорта венгерской сырой нефти и около 45% импорта словацкой нефти, поэтому украинский запрет фактически угрожает энергетической безопасности двух стран.

"Это неприемлемый и непонятный шаг со стороны страны, которая хочет быть членом Европейского Союза и одним решением ставит под фундаментальную опасность поставки нефти двух стран ЕС", — подчеркнул он.

Далее он отметил, что на данный момент ситуация стабилизирована с помощью временных решений, но даже в среднесрочной перспективе безопасность поставок сырой нефти в Венгрию и Словакию невозможно обеспечить без поставок Лукойла.

Говоря о солидарности, Петер Сийярто отметил, что украинское решение является особенно недружественным в свете того, что в июне Украина импортировала из Венгрии больше всего электроэнергии — 42% от общего объема импорта.

Напомним, что Петер Сийярто ранее заявил, что если не удастся объясниться с Украиной во время консультаций или в судебном порядке, то ЕС имеет право отказаться от выполнения обязательств, взятых на себя Соглашением об ассоциации.

Напомним, 17 июля Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок нефти ОАО "Лукойл" после того, как Украина в июне ввела более жесткие санкции против компании.