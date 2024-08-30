Україна припиняє транзит нафти з Росії трубопроводом "Дружба", — Подоляк

Після закінчення поточних контрактів з транзиту нафти і газу Україна не буде продовжувати угоду з Росією. Однак влада готова розглядати запити від європейських компаній щодо транспортування з інших джерел.

Related video

З 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба", через який російську нафту отримували Словаччина, Чехія та Угорщина. Про це Новини.LIVE розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Європейський Союз ухвалив рішення щодо диверсифікації поставок нафти і газу, завдяки чому Росія втратила свій колишній вплив.

За словами Подоляка, певні контракти з транзиту діють до 1 січня 2025 року, і Україна одноосібно ухвалювати рішення щодо них не може. Однак з початку наступного року вони закінчуються і Київ відкритий для транспортування в Європу неросійського газу.

"Це може бути будь-який інший транзитний газ, який буде йти із середньоазіатських країн", — зазначив Подоляк, додавши, що якщо якась європейська країна захоче отримати казахський або азербайджанський газ, Україна готова його транспортувати за відповідної логістики та правильно оформлених контрактів.

Радник керівника ОП зазначив, що раніше ринок Європи був гарантований для отримання прибутку Москвою, однак зараз російський диктатор Володимир Путін втрачає там свій вплив і репутацію.

За його словами, Москва втрачає ринки збуту, тому їй доводиться продавати нафту і газ з великими знижками на азійських ринках. Однак Подоляк припускає, що далі ситуація для Росії ставатиме лише тільки гіршою.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що Будапешт блокуватиме виплату Україні 6,5 млрд євро з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському "Лукойлу" транзит нафти трубопроводом "Дружба" в Угорщину.

Крім того, Словаччина також заявила, що змушена буде реагувати, якщо Україна не відновить транспортування нафти через нафтопровід "Дружба".