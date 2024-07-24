Словаччина обурилась тим, що Україна припинила транзит нафти "Лукойлу": погрожує відповісти

Президент Словаччини натякнув на те, що його держава допомагає Україні з постачанням електроенергії та що все може змінитись.

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Словаччина змушена буде реагувати, якщо Україна не відновить транспортування нафти російської компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Він розкритикував рішення України про заборону транзиту російської нафти від "Лукойлу" та нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

"Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати", — сказав Пеллегріні.

За його словами, Словаччина не заслуговує на таке ставлення до себе з боку Києва.

Ситуацію також прокоментував міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, який зазначив, що припинивши транзит російської нафти, Україна "багато чим ризикує".

"Дії України були безвідповідальними", — наголосив Каліняк.

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина блокуватиме виплату Україні 6,5 млрд євро з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському "Лукойлу" транзит нафти трубопроводом "Дружба".

17 липня Петер Сіярто заявив, що Угорщина та Росія працюють над відновленням постачання нафти ВАТ "Лукойл" після того, як Україна у червні запровадила жорсткіші санкції проти компанії.