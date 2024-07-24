Словакия возмутилась тем, что Украина прекратила транзит нефти "Лукойла": угрожает ответить

Президент Словакии намекнул на то, что его государство помогает Украине с поставками электроэнергии и что все может измениться.

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Словакия вынуждена будет реагировать, если Украина не возобновит транспортировку нефти российской компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба". Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

Он раскритиковал решение Украины о запрете транзита российской нефти от "Лукойла" и напомнил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа, а также с поставками электроэнергии.

"Если ситуация не будет исправлена, мы будем вынуждены реагировать", — сказал Пеллегрини.

По его словам, Словакия не заслуживает такого отношения к себе со стороны Киева.

Ситуацию также прокомментировал министр обороны Словакии Роберт Калиняк, который отметил, что прекратив транзит российской нефти, Украина "многим рискует".

"Действия Украины были безответственными", — подчеркнул Калиняк.

Напомним, 23 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать выплату Украине 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира, пока Киев не позволит российскому "Лукойлу" транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

17 июля Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок нефти ОАО "Лукойл" после того, как Украина в июне ввела более жесткие санкции против компании.