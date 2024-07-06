Дроны атаковали нефтебазу "Лукойла" в РФ: горят резервуары с топливом (видео)

Как сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края, беспилотники также повредили вышки сотовой связи в Ейске.

Related video

В ночь с 5 на 6 июля дроны атаковали Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края РФ, в результате чего возникли пожары на двух нефтебазах. Об этом сообщил Оперативный штаб региона.

"Атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло возгорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — возгорание резервуара с топливом", — говорится в сообщении.

В то же время телеграмм-канал Astra обнародовал видео пожара на этой нефтебазе "Лукойла".

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, в Ейске средствами ПВО были также сбиты беспилотники.

"Зафиксированы незначительные повреждения башни сотовой связи в результате падения обломков аппаратов", — отметили в штабе.

Там также отметили, что на месте работают оперативные и специальные службы, которые ликвидируют возгорание.

"По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не комментировал эту информацию.

Напомним, ночью 6 июля во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы, из-за чего впоследствии было перекрыто движение по Керченскому мосту.

В ночь с 4 на 5 июля состоялась атака дронов на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ, откуда в Украину запускают "шахеды".