Евросоюз запретил транспортировать нефть российским трубопроводом "Дружба"

При обсуждении 11-го пакета антироссйиских санкций предтавители ЕС прислушались к польской стороне, которая требовала остановить подачу нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".

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Евросоюз в принятом 11-м пакете санкций против РФ запретил транспортировку нефти по части российского нефтепровода "Дружба". Об этом заявил посол Польши в ЕС Анджей Садось в среду, 21 июня.

"Некоторые требования Польши включены в одиннадцатый пакет санкций против России", — сказал Садось.

Он уточнил, что польская сторона с самого начала обсуждения 11-го пакета антироссийских санкций настаивала на том, чтобы в отношении южного участка нефтепровода "Дружба" были введены ограничения. Заметим, что на данный момент это единственная ветка "Дружбы", по которой российская нефть идет в Европу. По северной транспортируется казахстанская.

Кроме того, новый пакет санкций запрещает въезд на территорию Евросоюза российским прицепам с товарами.

Посол также сообщил, что среди более 70 человек и 30 компаний, которые будут подвергнуты санкциям, есть лица, ответственные за похищение украинских детей и отправку их на принудительное усыновление в Россию.

Карта нефтепровода "Дружба"

Напомним, 21 июня послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. В Европейской комиссии считают, что это позволит усилить борьбу с обходом санкций и заблокировать возможность получения подлежащих ограничениям товаров.

А 20 июня в Европейском статистическом агентстве сообщили, что после введения западных санкций российский экспорт нефти начал быстро терять свой потенциал на европейском рынке. Импорт сырой нефти и нефтепродуктов из РФ в Евросоюз в марте 2023 года рухнул на 90% по сравнению со среднемесячным показателем за три предыдущих года.