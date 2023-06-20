Евросоюз почти отказался от нефти из РФ: как рухнул импорт нефти из России

Несмотря на санкции общий объем импорта нефти из России в европейские страны не сократился до нулевого уровня.

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После появления западных санкций российский экспорт нефти начал стремительно терять свой потенциал на европейском рынке. Так, импорт сырой нефти и нефтепродуктов из РФ в Евросоюз в марте 2023 года обвалился на 90% по сравнению со среднемесячным показателем за три предыдущие года. Об этом свидетельствуют данные Европейского статистического агентства.

Ориентиры расставлены: что происходит с российской нефтью в ЕС

В марте страны блока заплатили за 1,40 млн тонн российского топлива, тогда как в среднем за месяц с 2019 по 2022 год объем импорта составлял 15,2 млн тонн.

Общий объем импорта нефти из России в европейские страны не сократился до нулевого уровня благодаря тому, что в ограничениях есть исключения, которые позволяют ограниченный импорт нефти при определенных условиях.

Импорт нефтепродуктов из РФ в ЕС с января 2022 года по февраль 2023-го снизился на 80%

В декабре 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на морской импорт российской нефти, потолок цен был установлен на уровне $60 за баррель. Запрет на импорт нефтепродуктов ввели 5 февраля 2023 года.

ЕС начал получать нефть и нефтепродукты из других стран еще до эмбарго, а затем ускорил диверсификацию импорта, чтобы уложиться в установленные ограничениями сроки.

В январе 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, импорт российской нефти в европейские страны составлял 12,4 млн тонн. В декабре, после вступления в силу части санкций, он упал на 70% – до 3,70 млн тонн. В марте 2023 года объем поставок был на уровне 1,17 млн тонн (-91%).

Импорт нефтепродуктов с января 2022 года по февраль 2023-го снизился на 80% – с 3,30 млн до 700 000 тонн соответственно и продолжал снижаться в марте до 300 000 тонн (-92%).

Азия вместо Европы: кто сейчас покупает российские нефтепродукты

Главными альтернативными рынками сбыта для российской сырой нефти являются Индия, Китай и Турция, благодаря которым объемы экспорта этого продукта из РФ понесли не такие существенные потери во время войны против Украины, как могло бы быть.

Более того, как пишет издание Bloomberg, благодаря Индии дизельное топливо, производимое из российской нефти, продолжает попадать даже в Европу. В публикации Bloomberg утверждают, что в апреле в Индию поступало более 2 млн баррелей в день российской сырой нефти — почти 44% общего импорта нефти в эту страну. Поскольку такое количество нефти для внутреннего рынка Индии не требуется, ее перерабатывают и экспортируют.

Тем временем РФ не оставляет попытки найти новые рынки сбыта для своей нефти. Так, 12 июня стало известно, что в город Карачи, что в Пакистане, прибыла первая в истории сырая нефть из России. При этом, по информации газеты The News International, Пакистан предложил РФ заключить долгосрочное соглашение, а также сделал одним из условий оплату в юанях.