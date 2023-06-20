Євросоюз майже відмовився від нафти з РФ: як звалився імпорт нафти з Росії

Незважаючи на санкції, загальний обсяг імпорту нафти з Росії в європейські країни не скоротився до нульового рівня.

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Після запровадження західних санкцій російський експорт нафти почав швидко втрачати свій потенціал на європейському ринку. Так, імпорт сирої нафти та нафтопродуктів з РФ до Євросоюзу у березні 2023 року обвалився на 90% порівняно із середньомісячним показником за три попередні роки. Про це свідчать дані Європейського статистичного агентства.

Орієнтири розставлені: що відбувається з російською нафтою в ЄС

У березні країни блоку заплатили за 1,40 млн тонн російського палива, тоді як у середньому за місяць з 2019 по 2022 рік обсяг імпорту становив 15,2 млн тонн.

Загальний обсяг імпорту нафти з Росії в європейські країни не скоротився до нульового рівня завдяки тому, що обмеження мають винятки, які дозволяють обмежений імпорт нафти за певних умов.

Імпорт нафтопродуктів із РФ до ЄС із січня 2022 року до лютого 2023-го знизився на 80%

У грудні 2022 року почало діяти ембарго Євросоюзу на морський імпорт російської нафти, стеля цін була встановлена на рівні $60 за барель. Заборону на імпорт нафтопродуктів запровадили 5 лютого 2023 року.

ЄС почав отримувати нафту та нафтопродукти з інших країн ще до ембарго, а потім прискорив диверсифікацію імпорту, щоб укластися у встановлені обмеженнями терміни.

У січні 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України, імпорт російської нафти до європейських країн становив 12,4 млн тонн. У грудні, після набрання чинності частиною санкцій, він впав на 70% — до 3,70 млн тонн. У березні 2023 року обсяг постачання був на рівні 1,17 млн тонн (-91%).

Імпорт нафтопродуктів з січня 2022 року до лютого 2023-го знизився на 80% — з 3,30 млн до 700 000 тонн відповідно і продовжував знижуватися в березні до 300 000 тонн (-92%).

Азія замість Європи: хто зараз купує російські нафтопродукти

Головними альтернативними ринками збуту для російської сирої нафти є Індія, Китай та Туреччина, завдяки яким обсяги експорту цього продукту з РФ зазнали не таких суттєвих втрат під час війни проти України, як могло б бути.

Мало того, як пише видання Bloomberg, завдяки Індії дизельне паливо, яке виробляється з російської нафти, продовжує потрапляти навіть до Європи. У публікації Bloomberg стверджують, що у квітні до Індії надходило понад 2 млн барелів на день російської сирої нафти — майже 44% загального імпорту нафти в цю країну. Оскільки така кількість нафти для внутрішнього ринку Індії не потрібна, її переробляють та експортують.

Тим часом РФ не залишає спроб знайти нові ринки збуту для своєї нафти. Так, 12 червня стало відомо, що до міста Карачі, що в Пакистані, прибула перша в історії сира нафта з Росії. При цьому, за інформацією газети The News International, Пакистан запропонував РФ укласти довгострокову угоду, а також зробив однією з умов оплату в юанях.