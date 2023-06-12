Тепер не тільки Китай та Індія: Росія знайшла новий ринок для збуту своєї нафти
Очікується, що імпорт сирої нафти до країни буде на рівні 100 тисяч барелів на добупісля прибуття першої партії із РФ.
До міста Карачі, що в Пакистані, прибула перша в історії сира нафта із Росії. Про це 11 червня повідомив прем'єр-міністр країни Шехбаз Шаріф.
За його словами, своє "чорне золото" РФ продала зі знижкою.
"Радий повідомити, що перший вантаж російської сирої нафти зі знижкою прибув до Карачі і завтра (12 червня — ред.) розпочнеться розвантаження нафти", — зазначив він.
Росія поставила нафту Пакистану вперше. При цьому поки не зрозуміло, як Пакистан здійснить оплату. За інформацією агентства Reuters, нещодавно влада Пакистану заявила, що планує дозволити бартерну торгівлю з Росією, Афганістаном та Іраном, що, за словами аналітиків, може знизити потребу в доларах і ризик транскордонної контрабанди енергоносіїв.Важливо
При цьому, за інформацією газети The News International, Пакистан запропонував РФ укласти довгострокову угоду, а також зробив однією з умов оплату в юанях. За неофіційними даними, вартість російської нафти для Пакистану становить 50-52 дол. за барель, що нижче встановленого Великою сімкою обмеження в 60 доларів.
Зазначається, що імпорт енергоносіїв становить більшу частину зовнішніх платежів Пакистану. Очікується, що імпорт сирої нафти в країну буде на рівні 100 тисяч барелів за добу після прибуття першої партії з РФ.
Санкції проти російської нафти
З 5 грудня діє стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Санкції ввели країни Євросоюзуй, "Великої сімки" (G7), та Австралія через війну Росії проти України.
Тоді ж почало діяти ембарго Євросоюзу на нафту, що поставляється морем з РФ, а також запрацювало обмеження цін на російські нафтопродукти — на рівні 45 і 100 доларів за барель залежно від типу сировини.
Тим часом основними імпортерами російської нафти після західного ембарго, запровадженого у відповідь на повномасштабну агресію РФ проти України, стали Індія та Китай.
Нагадаємо, за інформацією журналу Spiegel, Індія та Туреччина допомагають Росії експортувати нафту. Морські порти в Індії щомісяця приймають близько 70 танкерів із нафтою з РФ. У квітні ця країна випередила Саудівську Аравію як постачальник, хоча й не має великих нафтових запасів, зазначають фахівці компанії Kpler.