Індія та Туреччина допомагають: Росія постачає нафту до Європи, незважаючи на ембарго, − ЗМІ

Морські порти в Індії щомісяця приймають близько 70 танкерів із нафтою з РФ. У квітні ця країна випередила Саудівську Аравію як постачальник, хоча й не має великих нафтових запасів, зазначають фахівці компанії Kpler.

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Євросоюз отримує російську нафту через треті країни, незважаючи на ембарго. Про це пише німецький журнал Der Spiegel 22 травня з посиланням на дослідження компанії Kpler, яка вивчає глобальні ланцюжки постачання.

Морські порти Індії щодня приймають не менше двох танкерів із нафтою з РФ. За місяць туди приходять 70 суден, сказав аналітик Kpler Віктор Катона та назвав цю ситуацію "повним божевіллям".

З грудня 2022 року до Європи заборонено ввозити російську нафту морем. А з лютого введено ембарго на дизель та бензин. За словами Катона, все це не означає, що нафта з РФ не надійде до країн ЄС. Тільки зараз це буде дорогий і багатокілометровий шлях.

Kpler помітила перебудову світових перевезень після запровадження санкцій. Танкери з російською нафтою йдуть не на Захід, а на Схід — до Туреччини, Саудівської Аравії та переважно до Індії.

На західному узбережжі Індії є кілька нафтопереробних заводів, враховуючи найбільший у світі Джамнагарський НПЗ. Нафта з РФ переробляють там у бензин та дизель та везуть до Євросоюзу.

За даними Kpler, у квітні Індія поставила до країн ЄС більше палива, ніж колись і навіть випередила Саудівську Аравію як постачальник. Варто зауважити, що Індія не є країною із величезними нафтовими запасами.

Індія не підтримує санкції проти РФ, за квітень вона імпортувала до двох мільйонів барелів на день нафти із цієї країни. Це майже 40% її національних потреб. До початку повномасштабної війни в Україні показник становив приблизно 1%.

Перероблені нафтопродукти можна вважати індійськими. Частина компаній належать РФ, наприклад, нафтопереробний завод "Вадинар" майже на 50% належить компанії "Роснефть".

Фінський аналітичний центр досліджень енергетики та чистого повітря звинувачує Захід у непрямому фінансуванні війни в Україні через купівлю нафтопродуктів у РФ.

Нагадаємо, що Росія після введення санкцій збільшила у квітні експорт нафти до 8,3 млн барелів на добу.

У Євросоюзі думали над відмовою від постачання нафти з РФ трубопроводом "Дружба". Польща та Німеччина імпортували переважно приблизно 480 тисяч барелів на день по цьому нафтопроводу в 2022 році.