В обхід ембарго та санкцій: експорт російської нафти досяг нового максимуму

У Москві відмовилися від своїх планів скоротити постачання на 500 тисяч барелів на добу в повному обсязі і тепер нарощуватимуть обсяги, щоб компенсувати втрачений зиск.

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Російська Федерація навіть на тлі запроваджених проти неї жорстких міжнародних санкцій за вторгнення в Україну зуміла збільшити експорт нафти до максимуму. Так, у квітні 2023 року експорт досяг піку після вторгнення в Україну — до 8,3 млн барелів на добу, повідомляється у звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За інформацією аналітиків, у Москві відмовилися від своїх планів скоротити постачання на 500 тисяч барелів на добу в повному обсязі. В агентстві вважають, що Росія може нарощувати обсяги, щоб компенсувати втрачений зиск.

Доходи країни від експорту нафти зросли на 1,7 млрд доларів до 15 млрд доларів у квітні, але були на 27% нижчими, ніж у 2022 році, а податкові надходження від нафтогазового сектора знизилися на 64% у річному обчисленні.

"Росія, схоже, не має проблем з пошуком охочих купити свою нафту і нафтопродукти, часто за рахунок інших членів ОПЕК+ на дворівневому ринку, який виник після набуття чинності ембарго", — зазначають у МЕА.

В агентстві прогнозують, що світовий попит на нафту зросте на 2,2 млн. барелів на добу в річному обчисленні в 2023 році до середнього рівня 102 млн. барелів на добу. Це на 200 тисяч барелів за добу вище, ніж у прогнозі за березень.

"Відновлення попиту в Китаї продовжує перевищувати очікування: у березні країна встановила історичний рекорд на рівні 16 млн. барелів на добу", — стверджують у Міжнародному енергетичному агентстві.

Також наголошується, що світова вартість нафти протягом останнього місяця знижувалася на тлі скорочення промислової активності та вищих відсоткових ставок, "що разом призвело до того, що сценарії рецесії набирають обертів".

"Поточний ринковий песимізм, однак, різко контрастує з жорсткішим ринковим балансом, який ми очікуємо в другій половині року, коли очікується, що попит перевищить пропозицію майже на 2 млн барелів на добу", — додали в МЕА.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що Євросоюз може відмовитися від постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Але навіть якщо Євросоюз офіційно підтримає пропозицію про припинення транзиту нафти з РФ, залишаться в силі виключення, що дозволяють потоки через південну гілку лінії, що забезпечує Угорщину, Словаччину та Чехію.

А 8 травня ЗМІ писали про те, що Євросоюз закриє порти для суден, які возять російську нафту в обхід санкцій.