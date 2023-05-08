Євросоюз закриє порти для суден, які возять російську нафту в обхід санкцій, — ЗМІ

У Європейському Союзі продовжується робота над 11 пакетом санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Журналісти дізналися, що блок, наприклад, хоче закрити лазівки, обмеживши транспортування російської нафти та нафтопродуктів після введення стелі цін.

Related video

Європейський Союз хоче закрити свої порти для суден, які намагаються обійти санкції проти Росії. Цей захід є частиною ширшого 11-го пакету санкцій, повідомляє агентство Bloomberg.

За попередніми даними блок також пропонує країнам підтримати обмежувальні заходи проти кораблів, екіпаж яких відключає навігаційні системи. Для цих заходів буде потрібна підтримка всіх країн-членів блоку.

Так у Брюсселі хочуть закрити лазівки та обмежити транспортування російської нафти та нафтопродуктів після введення стелі цін. Водночас Єврокомісія послалася на "різке зростання шахрайських практик та пов'язаних з ними екологічних ризиків" з боку судів, які намагаються обійти цінову стелю G7 та нафтове ембарго.

Таким чином, судам, які підозрюють у порушенні санкцій шляхом перевалки з судна на судно, заборонять захід до європейських портів. Заборона також поширюватиметься на плавзасоби, якщо є підозри, що вони надають пряму чи непряму допомогу Росії в обході санкцій.

Раніше стало відомо, що Брюссель уперше після початку повномасштабної війни між Росією та Україною ввів санкції проти китайських та іранських компаній, які займаються постачанням компонентів для виробництва озброєнь до РФ. До нового пакету санкцій, який обговорять держави-члени ЄС цього тижня, включено сім китайських підприємств, які звинувачуються у продажу обладнання, яке може бути використане для виготовлення зброї. Також пропонується накласти санкції на I Jet Global DMCC у Дубаї та Сирії.

Нагадаємо, 21 квітня 2023 року в МЗС Туреччини пояснили, чому не вводять санкції проти РФ. Так, керівник відомства Мевлют Чавушоглу натякнув, що позиція країни щодо російсько-української війни найбільш об'єктивна у світі.