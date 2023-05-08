Удар по Китаю: ЄС запровадить санкції проти виробників мікроелектроніки для зброї РФ

Під санкції також потраплять іранські компанії, які беруть участь у створенні безпілотників для Росії.

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Брюссель вперше після нападу Росії на Україну ввів санкції проти китайських та іранських компаній, які займаються постачанням компонентів для виробництва озброєнь до РФ, пише Financial Times. Таким чином, Євросоюз підтримав США у питанні запровадження санкцій, що, на думку аналітиків, загострить відносини ЄС та Китаю.

Сім китайських підприємств, які звинувачуються у продажу обладнання, яке може бути використане для виготовлення зброї, було включено до нового пакету санкцій, який обговорюватиметься державами-членами ЄС цього тижня.

Дві компанії з материкового Китаю, 3HC Semiconductors та King-Pai Technology, перебувають у списку та також потрапили під санкції США. До списку також входять п'ять компаній зі штаб-квартирами у Гонконзі, дві з яких перебувають у списку санкцій США: Sinno Electronics та Sigma Technology.

"Враховуючи ключову роль електронних компонентів для використання військово-промисловим комплексом Росії для підтримки агресивної війни проти України, доцільно також включити деякі інші суб'єкти в третіх країнах, що займаються обходом торгових обмежень, а також деякі російські організації, які займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронних компонентів оборонно-промислового комплексу Росії", — йдеться у санкційній пропозиції.

Компанію 3HC, яка виробляє комп'ютерні чіпи, звинувачують у "спробі обійти експортний контроль та придбанні чи спробі придбати товари американського походження на підтримку військової та/або оборонної промислової бази Росії".

King-Pai постачає до Росії мікроелектроніку, яка "має оборонне застосування, включаючи системи наведення крилатих ракет", — заявляють у Мінфіні США.

Sinno з Гонконгу та Taco зі штаб-квартирою у Вірменії постачають компоненти для російської оборонної промисловості.

Також пропонується накласти санкції на I Jet Global DMCC у Дубаї та Сирії. I Jet координував постачання іранських безпілотників до Росії, "зрештою сприяючи військовій та розвідувальній діяльності Росії".

Санкції також пропонуються проти великої кількості іранських компаній, які беруть участь у виробництві та постачанні безпілотників Росії.

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